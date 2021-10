Belen conferma la rottura con Antonino: “Resta single”. La reazione di lui

By

Più passano i giorni, più la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese dà l’impressione di essere naufragata. Nonostante i gossip sulla crisi nera tra i due impazzino da tempo, la coppia non ha ancora confermato ufficialmente la rottura. Tuttavia, a giudicare dalle sue ultime storie Instagram, sembra che Belen abbia lanciato un messaggio inequivocabile.

Poco fa, infatti, la showgirl ha ripostato sulle sue storie Instagram, in mezzo a immagini di lavoro e video della figlioletta, una frase che non lascia dubbi. Si tratta di un invito a rimanere single fin quando si trova la persona giusta che “non ha paura della tempesta“. La frase ha proprio l’aria di essere una velata conferma della crisi che la 37enne sta vivendo con Antonino. Anzi, più che crisi, queste parole sembrano suggerire che i due si siano definitivamente detti addio, e che la neomamma sia di nuovo single.

D’altronde il post contenente il messaggio che Belen ha ri-condiviso fa parte di un carosello in cui ogni immagine fornisce una ragione diversa per “restare single”. La prima foto del post, il cui autore è Simone Carponi, tuona: “Resta single”. Pochi dubbi quindi sulla rottura. Al meglio su una pesante crisi.

Dopo il post divulgato dalla sudamericana, su Instagram, è spuntato pure Spinalbese che ha pubblicato una Stories che ha tutta l’aria di essere una frecciatina a Belen. Antonino ha esordito così: “Allora, parliamo di cose serie” per poi sensibilizzare sulla campagna ‘Uno su centomila’ a favore delle donazioni di midollo osseo. Tira aria di burrasca!

Belen e Antonino, un amore agli sgoccioli

La nascita della piccola Luna Marì, avvenuta lo scorso 12 luglio, sembrava avesse dato linfa alla relazione tra l’argentina e il parrucchiere. I due, dopo il lieto evento, si sono mostrati innamoratissimi sui social. Quest’estate i loro profili Instagram sono stati teatro del racconto del loro rapporto. L’idillio, però, è durato poco: le ultime foto che ritraggono la coppia risalgono ormai a fine settembre, al giorno in cui Belen ha compiuto 37 anni. Da quel momento, il vuoto. I due non si sono più mostrati insieme. Inoltre qualche giorno fa gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli avevano dichiarato di essere in possesso di rivelazioni scottanti a conferma della fine della relazione.

Da parte di Spinalbese, per ora, non ci sono state né conferme né smentite. Il parrucchiere 26enne, ieri, si è mostrato a casa di sua madre con la piccola Luna Marì. Anche in questo caso nessuna traccia di Belen. A quanto pare, quindi, i due stanno trascorrendo del tempo con la propria figlia lontano l’uno dall’altra.