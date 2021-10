La relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrava andare a gonfie vele. Subito dopo la nascita della piccola Luna Marì, avvenuta lo scorso luglio, i due erano apparsi più innamorati che mai. Ma adesso nella coppia ci sarebbe in atto una crisi nera. La bomba è stata sganciata qualche ora fa da Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, opinionista di Barbara D’Urso, sulla pagina Instagram “Investigatore Social”, gestita da Rosica, esperto di gossip. Quest’ultimo spiega, senza dare al momento ulteriori dettagli, che fonti certe confermano la rottura tra i due.

“Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto. Scoop targato Alessandro Rosica e Biagio Danell”.

In effetti, negli ultimi tempi i fan della coppia avevano notato alcuni cambiamenti. Da qualche settimana ‘Belu’ e ‘Antonino’ hanno smesso di condividere sui loro profili social foto di coppia, cosa che prima avveniva frequentemente. Questo ha destato qualche sospetto, anche se molti hanno ipotizzato che la coppia volesse semplicemente ritagliarsi i propri spazi.

I due, insieme dal 2020, sono stati al centro dei gossip soprattutto nel momento in cui Belen ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. La showgirl, che ha festeggiato i suoi 37 anni lo scorso 20 settembre, è già mamma del piccolo Santiago, di 8 anni, avuto dalla relazione con Stefano De Martino. L’ultima foto insieme a Spinalbese postata su Instagram dalla showgirl e imprenditrice risale proprio al suo compleanno.

La love story tra i due è stata a lungo chiacchierata per diversi motivi, in primo luogo per la differenza d’età. Antonino, infatti, è più giovane di lei di undici anni. Poi, nel momento dell’annuncio della gravidanza avvenuta solo pochi mesi dopo l’inizio della relazione. Infine, Belen è stata al centro delle polemiche per i presunti disservizi all’Ospedale di Padova – dove ha dato alla luce la figlia nella notte del 12 luglio -, secondo molti causati proprio dalla sua presenza.

Ma i due sembravano essere più forti delle critiche, apparendo affiatatissimi. In attesa di conferme della crisi, dal canto suo Belen ha pubblicato nella notte una storia che potrebbe essere interpretata come una risposta alle indiscrezioni. La storia, dal fondo nero, recita: “Usa l’amore come un ponte. Buona notte”. Sono in molti a pensare che questo possa essere un commento non molto velato alla situazione che sta vivendo.