Belen, parla Antonino: “Luna fa sempre la pazza”. La coppia via dai social

“Dalle Storie che faccio sembra che Luna dorme sempre. Non è così. Il fatto è che riesco a fotografare mia figlia solo quando dorme perché di base fa la pazza, dalla mattina alla sera. Più la sera”. Così Antonino Spinalberse, compagno di Belen Rodriguez, in riferimento alla piccina avuta con la modella argentina lo scorso luglio. L’hair stylist, nell’ultimo periodo, ha cambiato registro sui social, iniziando a interagire molto di più con i fan. Non solo fotografie ‘mute’, ma anche Stories Instagram in cui chiacchiera e dà più dettagli del suo quotidiano. Stranamente, però, tale impegno aumentato sulle piattaforme è coinciso con la sparizione degli scatti di coppia condivisi con Belen. Gli ultimi risalgono alla festa di compleanno della sudamericana (nata il 20 settembre sotto il segno della Vergine).

Pure Belen è da giorni che non si ritrae più con Antonino. E pensare che fino a qualche settimana fa, i due piccioncini erano soliti postare foto romantiche, tutte zucchero e miele. Ora la coppia se ne sta lontana dai social. Non che Antonino e la Rodriguez non li utilizzino più. Anzi sono attivissimi, il fatto è che lo fanno ognuno per i fatti propri. Tra i fan, qualcuno ha subito notato la questione iniziando a far serpeggiare la voce di una presunta crisi in corso. L’ipotesi rimane tale per ora, con il solo indizio della sparizione degli scatti insieme. Insomma, non proprio una pistola fumante. C’è un’altra tesi che potrebbe spiegare perché Belen e Spinalbese abbiano deciso di rallentare con le apparizioni di coppia.

Potrebbe darsi che il giovane hair stylist, d’accordo con la compagna, stia provando a crearsi un’immagine pubblica indipendente, cioè svincolata da quella della Rodriguez. Non è un mistero che al momento l’etichetta che lo accompagna è quella che recita: “Lui è il fidanzato di”. Dunque non è da escludere che il giovane stia tentando, pian piano, di imporsi a livello mediatico in solitaria.

Altro indizio che certifica che Antonino ha cambiato rotta sulle piattaforme della rete è il fatto che ora, sotto a ogni post pubblicato, risponde a parecchi fan. Pure agli haters che continuano a infestare il suo profilo. Un modo di agire che si è manifestato di recente. Insomma, sembra proprio che il giovanotto voglia uscire dal guscio. Perché ‘essere etichettati come il fidanzato di’, dopotutto, non piace a nessuno.