Belen, il figlio spazientito: ramanzina e sgridata di Santiago, “troppe foto”

Belen Rodriguez, la ramanzina arriva da Santiago. In un’esilarante video pubblicato tra le Stories Instagram dalla stessa modella argentina, il suo primogenito avuto da Stefano De Martino le ha rifilato una bella sgridata. Motivo? Il giovanotto, 8 anni, non gradirebbe che la madre utilizzi spesso il telefono. A suo dire si scatterebbe troppe fotografie durante il giorno. E, come fanno i piccoli, ha espresso il proprio disappunto in maniera tanto schietta quanto candida. ‘Belu’, però, non si è trovata d’accordo con il figlio, seppur la sua smentita non è parsa troppo convinta. Anzi ha provocato un ulteriore rimbrotto da parte di Santiago.

Mentre la Rodriguez stava realizzando una Stories, in video è spuntato ‘Santi’. E non per spendere dei complimenti nei confronti di mamma Belen: “Ti fai 3000 foto al giorno” ha chiosato spazientito il bambino mentre la modella, a suon di musica, si stava riprendendo facendo ondeggiare il telefono. “Non è vero”, ha ribattuto ‘Belu’ innescando una seconda reazione di Santiago: “Ma come no? Ho contato trecento foto… e ancora del 2021″. Insomma, una cosa è certa: il piccolo non vede di buon occhio che la madre si faccia molti selfie.

Restando in tema social e rimanendo nel ‘territorio’ relativo a Belen, nelle scorse ore Antonino Spinalbese è stato insultato pesantemente su Instagram. Tutto è cominciato quando la Rodriguez ha postato un video in cui ha mostrato il suo compagno intento a imitare il pianto di Luna Marì (la figlia che ha accolto assieme a ‘Belu’ lo scorso luglio). Molti utenti lo hanno criticato in modo volgare, scatenando la dura presa di posizione della Rodriguez che ha sostenuto che a tanti lui non risulta simpatico perché a “differenza delle persone famose non lo si conosce”.

GF Vip, nel cast un ex della modella: ‘pericolo’ rivelazioni

Il Gf Vip, sesta edizione, decollerà a breve, più precisamente lunedì 13 settembre. Alla guida, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Alfonso Signorini. Nel cast dovrebbe esserci Gianmaria Antinolfi che ebbe un flirt con Belen dopo che lei ruppe con Stefano De Martino. Dietro l’angolo c’è il ‘pericolo’ rivelazioni scottanti: il campano sarà uno degli osservati speciali nella Casa più spiata d’Italia.