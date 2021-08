Grande Fratello Vip, l’ex di Belen nel cast: conferma da una “fonte certa”

Il decollo della sesta edizione del Grande Fratello Vip si avvicina – data d’inizio prevista lunedì 13 settembre 2021 – e il cast inizia a prendere una forma definita. Due i concorrenti ufficializzati per il momento: Katia Ricciarelli, ex di Pippo Baudo, e Sophie Codegoni, già tronista a Uomini e Donne. A questi due nomi, con ogni probabilità, si aggiungerà un ex di Belen Rodriguez. La notizia l’ha data 361Magazine, testata online che ha reso noto di aver appreso la news da una “fonte certa“. Da sottolineare che 361Magazine è molto vicino ad Alfonso Signorini, come è risaputo tra gli addetti ai lavori che trattano retroscena televisivi. Indi per cui, l’indiscrezione non è da prendere alla leggera.

Ebbene, ma chi sarebbe tale ex di Belen? Trattasi di Gianmaria Antinolfi, l’uomo che per un breve periodo ha frequentato la modella argentina. Nella fattispecie, i due ebbero un flirt qualche settimana dopo il naufragio matrimoniale che ha coinvolto la Rodriguez e Stefano De Martino. Chi Magazine, addirittura, dedicò un’intera copertina ai due piccioncini che però non riuscirono a far decollare alcuna love story, smettendo di frequentarsi dopo pochi giorni.

Secondo 361Magazine Antinolfi entrerà senza dubbio nella Casa più spiata d’Italia. Ma che cosa fa il giovanotto nella vita? Di cosa si occupa? Di professione manager, ha origini origini napoletane ed è il direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due note società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering.

Intanto, sui profili ufficiali social del Grande Fratello Vip è apparsa una fotografia che ritrae una donna ‘fumettizzata’, semi nascosta. Ebbene, in molti credono che la sagoma sia quella di Soleil Sorgè. L’ex corteggiatrice di UeD, nonché ex fidanzata di Luca Onestini ed ex concorrente di Pechino Express (partecipò all’adventure game di Rai Due con sua madre), già nei giorni scorsi è stata data come presenza certa nel prossimo cast del GF Vip. Pare inoltre che dentro la Casa più spiata d’Italia incontrerà Iconize, con il quale in passato ha avuto diversi screzi.