Grande Fratello Vip, entrano Soleil e il suo rivale: ecco di chi si tratta

Ancora poche settimane all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella prossima edizione del reality più spiato d’Italia, condotta da Alfonso Signorini, ci sarà Soleil Sorge tra i concorrenti. A svelarlo è stato, di recente, il settimanale Oggi. Come è noto, dove c’è lei c’è sempre una polemica che potrebbe contribuire positivamente ad alzare gli ascolti tv. Forse anche per questa ragione è stata scelta da Signorini e dalla produzione come una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Stando alle indiscrezioni, lanciate dal giornalista Alberto Dandolo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne troverà nella Casa una persona con cui è in guerra da diverso tempo. In un primo momento si era pensato a Luca Onestini, il suo ex fidanzato tradito con Marco Cartasegna durante la sua partecipazione alla seconda edizione del reality dedicato ai personaggi noti. Pensiero immediatamente eclissato anche perchè entrambi hanno preso strade diverse, sebbene le frecciate a distanza non sono mai mancate.

Chi potrebbe essere il rivale di Soleil Sorge? Nelle ultime ore Iconize ha risposto a una domanda su Instagram: “Andrai al GF Vip?”. Lui ha risposto: “Vi lascio nel dubbio!” Sarà proprio lui a varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip? Iconize e Soleil non hanno un buon rapporto. Lo scorso anno l’influencer tuonò contro Marco Ferrero. Il ragazzo aveva simulato un’aggressione omofoba tirandosi un pacco di surgelati all’occhio. Una volta smascherato dalla Sorge nei salotti di Barbara d’Urso, Iconize dichiarò di non essere mai stato picchiato, parlando delle presunte violenze subite da un ex fidanzato e legando la notte in cui si era fatto del male alla sofferenza che sarebbe stata generata dall’uomo in questione.

Il botta e risposta continuò anche sui social con la Stasi che l’accusava di simulare l’aggressione di stampo omofobo per ottenere visibilità. In realtà ottenne l’effetto contrario: la perdita di milioni di follower.

Iconize concorrente del Grande Fratello Vip: si parlerà della storia con Tommaso Zorzi?

Se confermata la notizia di Iconize al GF Vip, Alfonso Signorini potrebbe scavare nella vita sentimentale del ragazzo per portare alla luce segreti e misteri. Il ragazzo ha avuto una storia con Tommaso Zorzi (quest’ultimo oggi felicemente fidanzato con Tommaso Stanzani). I due si erano conosciuti grazie ad Aurora Ramazzotti, ma non sono rimasti in buoni rapporti una volta terminata la relazione.