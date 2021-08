Tommaso Zorzi sparito da Instagram: “Ecco perché me ne ero andato”

Tommaso Zorzi fa ritorno sui social. L’ex vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip aveva annunciato qualche settimana fa di aver bisogno di rallentare un po’ i ritmi e prendersi una pausa da Instagram, dove solitamente è sempre molto attivo.

Una decisione presa durante la vacanza dell’ex gieffino alle isole Eolie, insieme al suo nuovo compagno Tommaso Stanzani. Solitamente Tommy è sempre molto propenso ad interagire con i suoi followers e fan. Ma alle volte bisogna anche capire quando è il momento di staccare la spina e godersi appieno i momenti che la vita ti regala.

Tommaso ha avuto bisogno di silenzio per qualche giorno. Una pausa che certo ha deluso un po’ i fan dell’ex di #Riccanza, anche perché Tommy è un vero intrattenitore, influencer con la i maiuscola. La sua sagacia e sapienza sorprendono, così come la sua voglia continua di fare e raccontare il mondo, i fatti della vita.

Dopo essere rientrato a Milano, Zorzi ha deciso di riattivare le sue Instagram Stories e di proseguire il suo dialogo continuo e quotidiano con chi lo segue sui social. Tommaso ha spiegato che il suo allontanamento è stato dovuto inizialmente ad una sua necessità di detox.

Ma i recenti fatti accaduti ad Haiti prima ed in Afghanistan poi lo hanno portato a fare una riflessione più profonda. “Ho messo in prospettiva quelli che pensavo essere i miei problemi” ha ammesso Tommy, per poi aggiungere che dopo aver raggiunto tale consapevolezza ha ringraziato per ciò che vive quotidianamente e per la sua vita.

“In fin dei conti siamo nati in questa parte di mondo che permette di essere liberi” ha concluso Zorzi. Riflessioni che hanno strappato numerosi consensi e commenti da parte dei suoi seguaci. Tommy dimostra ancora una volta di essere una persona dalla grande sensibilità, ma anche dalla grande profondità.

Messa in stand-by al momento l’amicizia con Oppini, l’ex gieffino sta vivendo una love story molto bella al fianco dell’ex talento di Amici. I due sembrano molto affiatati e nelle scorse settimane sono avvenute anche le presentazioni in famiglia.

Nelle scorse settimane Stanzani ha fatto conoscenza di Armanda Frassinetti, la mamma di Tommy. La dolce e bella signora che ha incantato al Grande Fratello Vip. Tra la madre dell’ex gieffino e Stanzani sembra si sia creato un clima sereno e cordiale.