Tommaso Zorzi e Stanzani fanno sul serio: presentazioni in famiglia

Continua il periodo magico di Tommaso Zorzi. Il giovane conduttore è felice accanto al nuovo fidanzato, il ballerino di Amici Tommaso Stanzani. Una storia d’amore iniziata da poco ma già solida e importante. Tanto che Zorzi non ha esitato a presentare il suo omonimo alla madre Armanda, alla quale è molto legato.

Tommaso Zorzi ha condiviso su Instagram una storia in cui passeggia per le strade di Milano in compagnia di Tommaso Stanzani e la madre Armanda. Tra i tre un clima sereno e disteso, segno che c’è feeling e complicità. Alla madre di Tommy sembra piacere molto il nuovo genero, che fa stare bene il figlio.

Da tempo Zorzi cercava un amore vero, profondo e sincero e sembra averlo finalmente trovato in Stanzani, conosciuto grazie a Maria De Filippi. La passione tra i due è sbocciata dietro le quinte di Amici, dove l’amico di Stefania Orlando è approdato dopo la fine del Grande Fratello Vip, dove è stato recluso per ben sei mesi.

La storia tra Tommaso Zorzi e Stanzani

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono conosciuti con la complicità di Maria De Filippi, che insieme al marito Maurizio Costanzo stima molto l’ex gieffino. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha visto il ballerino ad Amici, durante una puntata del Serale. Zorzi è stato subito conquistato da Stanzani e ha chiesto aiuto alla conduttrice Mediaset per organizzare un incontro.

Zorzi ha così incontrato la bionda presentatrice per qualche chiacchiera post Grande Fratello Vip e Maria De Filippi ha portato il vincitore del reality a vedere la nuova scenografia di Amici, che in quel momento era in fase di preparazione.

Quel giorno Tommaso Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show e Tommaso Zorzi ha fatto il possibile per avvicinarlo. Un interesse reciproco, che ha dato il via ad una bella storia d’amore che dura ancora oggi con tanto di presentazioni in famiglia.

In più l’ex concorrente di Alfonso Signorini non ha esitato a seguire negli scorsi giorni il nuovo fidanzato in Puglia, dove Stanzani è stato impegnato con il corpo di ballo di Battiti Live.