Mietta col Covid a Ballando. Selvaggia: “Sei vaccinata?”, scoppia la bufera

Il Covid-19 è tornato a colpire Ballando con le Stelle. Mietta, tra le favorite della prima puntata, ha contratto il Coronavirus ed è stata costretta a saltare la seconda puntata dello show di Milly Carlucci. Il suo insegnante Maykel Fonts è invece risultato negativo a ben tre tamponi, due rapidi e uno molecolare.

Come spiegato da Milly Carlucci al momento la coppia non è eliminata effettivamente dalla gara: la loro situazione resta “congelata” in attesa di capire come evolverà la situazione. Nel frattempo Selvaggia Lucarelli ha fatto scatenare il putiferio in studio.

Milly Carlucci ha rivelato che tutti i concorrenti, i ballerini e gli addetti ai lavori devono sottoporsi a un tampone settimanale per un ulteriore controllo nonostante il vaccino. Qui è arrivata l’osservazione di Selvaggia Lucarelli: “Mi auguro che tutti i concorrenti e i ballerini siano vaccinati”.

In studio è prontamente calato il gelo e la diretta interessata ha preferito non replicare subito. Un dettaglio che non è passato inosservato alla giurata: “Mi preoccupa”. A questo punto Mietta ha preso la parola seppur scocciata: “Ma perché dobbiamo parlare di questo?”.

La replica di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere:

“Mi auguro che tutti i concorrenti e i ballerini siano vaccinati. Questo è un programma diverso dagli altri, in cui ci si tocca, si suda, si sta tutti insieme. L’anno scorso non c’era il vaccino ma quest’anno sì. Chi non è vaccinato può mettere a rischio la salute di tutti noi. Mi auguro che questo programma si faccia con grande senso di responsabilità”

“Nessuno vuole mettere a repentaglio la salute di nessuno. Sono dispiaciuta di non essere lì”, ha puntualizzato Mietta, che però non ha chiarito se è vaccinata contro il Covid-19 o meno. Il suo insegnante di danza Maykel Fonts ha invece assicurato di aver fatto il vaccino.

La questione Mietta a Ballando con le Stelle ha scatenato i telespettatori sui social network. C’è chi ha difeso a spada tratta la cantante – vero nome Daniela Miglietta – e chi invece non ha apprezzato l’intervento di Selvaggia Lucarelli.