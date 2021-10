Federica Pellegrini sposa: è arrivata la proposta, la reazione della Divina

Congratulazioni a Federica Pellegrini, che pochi minuti fa ha pubblicato il più classico (e gioioso) degli annunci Instagram. La nuotatrice olimpica e medaglia d’oro nello stile libero ha confermato di essersi ufficialmente fidanzata. A breve arriveranno dunque le tanto attese nozze con il compagno, Matteo Giunta.

La conferma è arrivata sul celebre social, dove Federica Pellegrini ha pubblicato un romantico scatto. Nella foto vediamo Matteo Giunta inginocchiato di fronte a “La Divina”, mentre i due si scambiano un dolce bacio. In mano il bel Matteo tiene una scatolina color azzurro Tiffany con all’interno l’anello di fidanzamento. La didascalia della foto è estremamente semplice ed esplicativa: “Io e te infinito, e tutto il mondo fuori. Sì!”.

L’annuncio del fidanzamento ufficiale di Federica Pellegrini e di Matteo Giunta arriva ad un paio di mesi di distanza dall’ultima esperienza olimpica della Pellegrini. La nuotatrice ha infatti deciso di chiudere definitivamente la sua carriera agonistica con le Olimpiadi di Tokyo 2020. Qui la nuotatrice non ha portato a casa alcuna medaglia, ma probabilmente non era nemmeno un obiettivo che si era imposta.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la loro storia d’amore

Matteo Giunta Federica Pellegrini l’ha conosciuto proprio “sul campo”. Prima di uscire definitivamente allo scoperto, proprio alle Olimpiadi di Tokyo, Giunta è stato l’allenatore personale della campionessa. I due avevano iniziato ad uscire circa un paio di anni fa, quando erano stati “pizzicati” insieme al Galà di Federnuoto a Roma.

In tempi non sospetti, in occasione di un’intervista esclusiva concessa a Silvia Toffanin a Verissimo, la Pellegrini aveva tra l’altro raccontato di essere pronta a diventare mamma. Questa necessità per la sportiva sarebbe emersa proprio dopo le ultime Olimpiadi, terminate le quali si è resa conto di avere anche altre necessità, oltre a quelle strettamente sportive.

Di recente, fra l’altro, lei e Matteo sono andati a convivere, lo step finale che li ha poi spinti a compiere il grande passo. Resta soltanto da capire, adesso, dove e quando i due convoleranno a nozze. Almeno per il momento, infatti, non ci è dato sapere nessun ulteriore dettaglio sulla cerimonia.