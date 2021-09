Federica Pellegrini ha cambiato idea: Giunta? L’annuncio a Verissimo

Federica Pellegrini è tornata a Verissimo per parlare della fine della sua carriera sportiva e dell’amore per il suo allenatore, Matteo Giunta. La 33enne ha ammesso che finalmente è arrivato il momento di voltare pagina dopo l’avventura alle Olimpiadi di Tokyo. Sarà difficile pensare ad una vita lontana dal nuoto ma la Pellegrini è pronta e più che mai carica ed entusiasta.

A Silvia Toffanin Federica Pellegrini ha spiegato il motivo per il quale ha tenuto nascosta così a lungo la sua love story con Matteo Giunta, arrivata dopo la rottura con Filippo Magnini (oggi felicemente sposato con l’ex Velina di Striscia la notizia Giorgia Palmas):

Federica Pellegrini ha cambiato idea sui figli

A Verissimo Federica Pellegrini ha poi rivelato di aver cambiato idea sulla sua vita privata: ora è pronta finalmente a mettere su famiglia e ad avere dei bambini. Qualche settimana fa si era detta contraria ma l’annuncio arrivato nel programma di Canale 5 parla chiaro:

“Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”

Federica Pellegrini è andata a convivere con Matteo Giunta

In attesa di mettere su famiglia Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono andati a convivere a Verona. Per un lungo periodo Federica e Matteo si sono vissuti come due semplici fidanzati, seppur in segreto, ma ora hanno deciso di dare una svolta al loro legame, che è diventato sempre più importante anno dopo anno.

Piccola curiosità: Matteo Giunta è cugino di Filippo Magnini, ex storico di Federica Pellegrini. I due non hanno più alcun tipo di rapporto da quanto Giunta ha iniziato a frequentare privatamente la campionessa.

Federica Pellegrini a Verissimo parla degli attacchi di panico

Federica Pellegrini ha svelato poi a Verissimo altri lati inediti della sua vita privata: