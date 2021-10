Barbara d’Urso verso Sky, Mediaset trema: i rumor sulla conduttrice

Barbara d’Urso lascerà Mediaset per Sky? Da mesi e mesi non si fermano le voci sul futuro della conduttrice, soprattutto dopo che la sua presenza nel palinsesto è stata decisamente ridimensionata. Se fino alla stagione scorsa è andata in onda sei giorni su sette, con una pausa solo il sabato, adesso è presente per un’ora al giorno dal lunedì al venerdì. Chiuso Live Non è la d’Urso prima e Domenica Live dopo, come se non bastasse è stata ridotta anche la fascia oraria di Pomeriggio 5, che dura una ventina di minuti in meno circa. C’è chi è pronto a giurare che a fine stagione Barbara d’Urso sarà del tutto fatta fuori da Mediaset, ma è difficile da dire. Il suo Pomeriggio 5 non vince la gara agli ascolti, ma pare sia comunque importante per mantenere quella fascia dei fedeli.

Ed è proprio per questo motivo che Mediaset non vorrebbe far fuggire Barbara d’Urso. Saranno mesi di rumor per Carmelita e il primo più concreto è arrivato proprio oggi. Novella 2000 si è fatta portavoce di alcune fonti interne all’azienda che avrebbero parlato loro di corteggiamento da parte di Sky. Una corte che sarebbe cominciata già mesi fa e non è detto che Barbara non si lasci conquistare da questi nuovi progetti. Lei è affezionata ai contenitori e ai salotti che ha portato nelle case degli italiani per tanti anni, ma è chiaro che potrebbe accettare altre proposte se fossero più corpose di ciò che invece le propone Mediaset.

Stando alle indiscrezioni, Sky avrebbe iniziato quasi per gioco a corteggiare Barbara d’Urso mostrandole ammirazione, poi col tempo invece è diventata una vera e propria corte. La d’Urso non andrebbe a condurre programmi, o almeno non solo, sui canali Sky ma anche un contenitore in onda su TV8 sulla falsa riga del suo Pomeriggio 5. Non sarebbe uguale, ma si tratterebbe di un programma nelle corde della d’Urso.

Alla luce di tutto ciò, come si sta muovendo Mediaset? A quanto pare i piani alti dell’azienda non sarebbero felici di questo corteggiamento, insomma non vorrebbero perdere Barbara d’Urso. La conduttrice potrebbe anche decidere di collaborare con Sky e continuare a lavorare anche sulle reti Mediaset, visto che ci sono dei precedenti. In questo modo lei cambierebbe un po’ aria e riceverebbe nuovi stimoli con nuovi progetti, Mediaset invece manterrebbe una conduttrice a cui non vuole rinunciare. Come andrà a finire? Non resta che rimanere in attesa di ulteriori sviluppi.