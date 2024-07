Clio MakeUp single, Vaporidis e Tavassi sposi: 10 chicche di gossip

Valentino Rossi sarà papà bis. Il “dottore” ha annunciato assieme alla compagna Francesca Sofia Novello che tra qualche mese allargherà la famiglia. In arrivo c’è un’altra bimba, la modella è nuovamente incinta. Auguri!

Nicolas Vaporidis si risposa. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, il vincitore della penultima Isola dei Famosi ha raccontato che tra 15 giorni convolerà a nozze con Alì, la ragazza di cui l’attore ha parlato anche durante la sua esperienza in Honduras. Per Vaporidis si tratta di seconde nozze, dopo quelle con Giorgia Surina.

A proposito di fiori d’arancio: pure Guendalina Tavassi si è risposata. Il rito simbolico si è svolto alle Maldive ed è stato organizzato dal compagno dell’influencer, Federico Perna. Naturalmente il legame non ha valore in Italia. Insomma trattasi di un bel gesto, ma non di un matrimonio legale.

Naturalmente non è nemmeno passato inosservato il matrimonio al Grand Hotel di Rimini di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Ad organizzare i dettagli dell’evento è stato Enzo Miccio. circa 200 gli invitati, tra i quali Eleonora Daniele, Alba Parietti, Paola Barale, Giulia Salemi, Milly Carlucci e Marco Di Terlizzi (questi ultimi sono stati i testimoni).

Love is in the air per Arisa che ha annunciato il fidanzamento con il musicista jazz Walter Ricci, 35 anni e di origini napoletane. La cantante de La Notte ha ufficializzato la relazione attraverso un dolce post pubblicato su Instagram.

Sentimento frizzantino anche per Chiara Ferragni. Fedez è ormai un ricordo, adesso c’è Andrea Bisciotti, ortopedico toscano classe 1993. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi relative a presunti incontri clandestini a Forte dei Marmi, Diva e Donna ha scodellato la prima foto dei due assieme. Se saranno rose, fioriranno, se invece saran…

Ma Giulia De Lellis e Tony Effe stanno assieme per davvero oppure no? I ben informati assicurano che non ci sia alcuna relazione. Forse c’è stato un po’ di divertimento e nulla più. Si mormora che il rapper non abbia alcuna intenzione di imbastire love story serie in questo periodo e che ‘Giulietta’ stia facendo un po’ di teatrino per fare un po’ di hype. Chissà dove sta la verità…

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino hanno smesso di seguirsi su Instagram e si sarebbero lasciati: l’indiscrezione lanciata da Chi Magazine è stata smentita nel giro di qualche ora dai diretti interessati che, in risposta al gossip, hanno piazzato sui loro profili social una romantica foto in cui sono apparsi assieme. Tutto sotto controllo, nessun crac!

Pare invece navigare davvero in pessime acque il matrimonio di Clio MakeUp e Claudio Midolo. Sembra che la favola d’amore sia giunta al capolinea dopo quasi vent’anni.

Gigi D’Alessio è diventato papà per la sesta volta. Denise Esposito, sua compagna, ha dato alla luce Ginevra.