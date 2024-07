Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti, è davvero amore: foto e dettagli

Ecco la pistola fumante: Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti, giovane ortopedico toscano che lavora nell’azienda di famiglia e all’Humanitas di Milano, si starebbero frequentando sul serio. Diva e Donna ha pubblicato le prime foto che ritraggono i due assieme a Forte dei Marmi, luogo in cui, secondo le indiscrezioni delle scorse settimane, si vedrebbero in gran segreto da tempo. Trovano così spiegazione anche i tanti soggiorni recenti dell’influencer cremonese in Versilia. Sui social infatti si è più volte ritratta in Toscana con la sua ‘crew’.

I ben informati hanno bisbigliato però che quel rifugio vacanziero celasse un uomo misterioso, Bisciotti appunto. Ora le paparazzate di Diva e Donna mostrano in modo plastico l’ortopedico in compagnia dell‘ex moglie di Fedez. Anche il rapper ha già voltato pagina dal punto di vista sentimentale, avendo iniziato a frequentare la modella francese ventenne Garance Authié. I Ferragnez, casomai qualcuno nutrisse qualche speranza di ricucitura, sono polverizzati, non esistono più. Au revoir!

Bisciotti è un giovane ortopedico classe 1993, sei anni più giovane di Chiara, nata nel 1987. Gli incontri tra i due proseguirebbero da qualche settimana. Da quando sono uscite le prime voci relative alla liaison, né lei, né lui hanno aperto bocca per commentare. Nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita. Il gossip si fa rovente.

Nel frattempo, dal punto di vista imprenditoriale, sarebbe arrivata un’altra mazzata per l’imprenditrice digitale. Chi Magazine ha assicurato che ad agosto l’ex moglie di Fedez chiuderà il suo negozio a Milano in via Capelli. Lo store monomarca con all’interno solo prodotti del marchio Chiara Ferragni fu aperto nel 2017. Il “Pandoro gate” avrebbe fatto crollare le vendite. Da qui la decisione dell’influencer di abbassare le serrande per sempre.

Intanto la Ferragni sta provando a tornare ad essere appetibile per i grandi marchi. Dopo lo tsunami dei pandori, tutti i brand prestigiosi con cui collaborava l’hanno abbandonata. Sui social, non si è più vista una sola sponsorizzazione della star di Instagram con aziende quotate. Ora il suo obbiettivo è di tornare ad essere credibile, così da poter recuperare ingaggi e lavori perduti. Una missione quasi impossible.