Ferragni non sta col signor nessuno: chi è davvero Andrea Bisciotti

Chi è davvero Andrea Bisciotti, ossia colui che pare essere stato in grado di far perdere la testa a Chiara Ferragni? Mam-e.it ha lanciato lo scoop, Dagospia lo ha confermato. Ora MowMag rivela una serie di dettagli inediti sul presunto principe azzurro che avrebbe fatto sentire le farfalle nello stomaco all’ex moglie di Fedez.

Già noto che si tratta di un medico ortopedico toscano che lavora all’Humanitas di Milano. Sembra però non essere proprio il signor ‘nessuno’. Mowmag riferisce che è figlio di Gian Nicola Bisciotti, detto “Nanni”, ex preparatore atletico dell’Inter (tra i calciatori con cui ha avuto a che fare figura un certo Ronaldo, il brasiliano). Dal 2020 è coordinatore del dipartimento performance del Paris Saint-Germain e titolare nonché fondatore del Kinemove Center a Pontremoli (provincia di Massa e Carrara), centro specializzato nella riabilitazione. C’è anche una struttura a La Spezia. Qui il figlio Andrea è “medico di riferimento”.

La parabola imprenditoriale della famiglia Bisciotti ha avuto inizio con una palestra di Judo. L’attività è poi stata allargata, ospitando campi da padel, piscina, centro per la riabilitazione, pizzeria e discoteca. Mowmag assicura che tra i clienti di tale struttura ci siano anche personalità note quali Nicolò Zaniolo, Francesco Cassata, Ernesto Torregrossa, Hjortur Hermannsson, Christian Sussi. E che cosa fa la presunta nuova fiamma della Ferragni?

Andrea, classe 1993, lavora sia all’Humanitas sia per l’azienda di famiglia. In passato è stato anche in Africa, più precisamente nell’agosto 2017: “Ha partecipato – scrive il centro Kinemove – all’iniziativa Medical experience to Camerun organizzata da alcuni studenti camerunensi in Italia. Kinemove for african children”.

Insomma, come rilevato da Mowmag, pare che il giovane Bisciotti si muova in modo perfetto tra il mondo del calcio e quello della sanità privata. Inoltre è un’amante della palestra, come dimostrato dai suoi addominali d’acciaio. Non sembra invece un fan accanito dei tatuaggi. A vederlo, la prima domanda che sorge spontanea è: ma che ci azzecca costui con Fedez? Sarebbe curioso sentire la risposta dell’ex moglie.

Da segnalare infine che quando è uscita la notizia della presunta love story, i diretti interessati hanno tenuto le bocche cucitissime. Né Chiara né il medico hanno commentato alcunché. Strano, gatta ci cova direbbe qualcuno.