Chiara Ferragni sta con Andrea Bisciotti: Dago-scoop, tutti i dettagli

Chiara Ferragni pare che abbia realmente voltato pagina dal punto di vista sentimentale. E no, non lo ha fatto con Tony Effe, quello era solo giochino per divertirsi un po’ con il gossip nostrano e probabilmente per creare hype. Dagospia ha confermato l’indiscrezione lanciata da Mam-e.it ed ha aggiunto dei dettagli, svelando l’identità di colui che avrebbe fatto perdere la testa all’ex moglie di Fedez. Ma si proceda con ordine: Mam-e.it, nelle scorse ore, ha scritto che ha appreso da fonti attendibili che la star di Instagram in declino, da giorni, vede in gran segreto un ortopedico originario della Versilia e che lavora all’Humanitas di Milano. Il portale diretto da Roberto D’Agostino, a distanza di poche ore, ha avallato lo spiffero ed ha fatto sapere che il giovanotto si chiama Andrea Bisciotti.

Chi è Andrea Bisciotti, il nuovo presunto fidanzato di Chiara Ferragni

Andrea, a giudicare dalle foto, è proprio un ragazzo fascinoso. Ha 31 anni ed è appunto toscano, nonostante si sia laureato a Parma. Addominale scolpito e viso d’angelo, tutto il contrario di Fedez, che, come è noto, è amante dei tatuaggi e ha un volto più marcato. “I sussurri negli ambienti ospedalieri confermano l’indiscrezione di “mam-e.it”: Chiara Ferragni ha una frequentazione con l’ortopedico”, ha assicurato Dagospia che ha aggiunto che il medico, almeno per quel che si può intuire dai suoi profili social, conduce una vita da sportivo, ama fare il surf, andare in barca, le vacanze e le moto d’acqua.

Si sussurra che Bisciotti e Ferragni si siano conosciuti grazie a delle amicizie comuni e che la loro frequentazione vada avanti in gran segreto da giorni. Sarebbe proprio tale amore in erba il motivo che ha spinto in queste settimane Chiara Ferragni a frequentare spesso Forte dei Marmi. Dunque che si lasci perdere il chiacchiericcio attorno a Tony Effe. D’altra parte lo si era già intuito che con il rapper non c’era alcunché di serio, solo amicizia e gossip. Intanto Fedez continua a frequentare la modella ventenne parigina Garance Authié. Della storia d’amore dei Ferragnez ormai non è rimasta che cenere sotto lo tsunami del “Balocco Gate”.