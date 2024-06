Chiara Ferragni “sta con l’ortopedico: gli incontri segreti in Versilia”

Ma quale Tony Effe. Quello sarebbe soltanto un gossip utile per la ‘distrazione di massa’ e per restare sulla cresta dell’onda mediatica: Chiara Ferragni, secondo quanto rivelato da Mam-e.it, da qualche tempo, starebbe frequentando in gran segreto un ortopedico toscano classe 1993 che lavora presso l’Humanitas di Milano. Voci molto ben informate della Versilia, hanno rivelato che l’influencer cremonese e il medico si sarebbero incontrati la prima volta grazie ad alcune amicizie che hanno in comune. La scintilla sarebbe scoccata durante una delle permanenze dell’ex moglie di Fedez a Forte dei Marmi. Troverebbe così spiegazione anche il fatto che nell’ultimo periodo la star di Instagram fa spesso tappa in Versilia.

E Tony Effe? Già si era capito che con il cantante non c’era alcunché. Solo qualche foto in compagnia e qualche indizio furbo seminato sui social dalla stessa Ferragni che ha deciso di alimentare un po’ il gossip. Dalla serie, meglio essere chiacchierati per qualcosa piuttosto che finire in un cono d’ombra. Non resta che attendere ulteriori dettagli relativi alla presunta e segreta frequentazione con il misterioso ortopedico.

Restando in tema Ferragnez, nelle scorse ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha lanciato la notizia che vorrebbe Fedez nuovamente alle prese con problemi di salute e ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto dichiarato da Rosica, il rapper sarebbe entrato nel nosocomio nella giornata di giovedì 13 giugno.

Chiara Ferragni e Fedez, si va verso la separazione consensuale

Le ultime indiscrezioni trapelate sulla separazione in corso hanno smentito le voci che parlavano di un addio matrimoniale da srotolare nelle aule di tribunale. I ben informati assicurano che i due ex coniugi vorrebbero non finire a battagliare a livello giudiziario e che probabilmente dovrebbero trovare degli accordi consensuali. Per entrambi prioritario è il bene dei figli. Ci sarà poi da capire come verranno suddivisi i beni in comune, ma pure su tale fronte la strada sarebbe in discesa.

Fedez infatti, in tempi non sospetti, ha spiegato che lui e l’ex moglie, anche quando stavano assieme, gestivano attività differenti e ben delineate.