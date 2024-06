Fedez, altro ricovero: “Sta male, inutile negare”. Dettagli e come sta

Fedez sarebbe stato nuovamente ricoverato nelle scorse ore. A lanciare la notizia è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto su Instagram anche con lo pseudonimo ‘Investigatore Social’, il quale ha raccontato che il rapper milanese sarebbe stato costretto a recarsi all’ospedale San Raffaele.

“Persone che lavorano nell’ospedale mi hanno avvisato già ieri – ha reso noto Rosica lungo la mattinata di venerdì 14 giugno -. Fedez si trova al San Raffaele di Milano. Come vi ho sempre detto, sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne”.

“Come sempre lì con lui ci sono la sua assistente Eleonora e la sua famiglia. Credo che sui social non lo vedremo per un po’ perché sta male. Gli mandiamo un grandissimo in bocca al lupo”, ha concluso l’esperto di gossip. Non appena ha diramato la notizia, che è bene precisare resta in attesa di conferma, sui social tanti fan hanno manifestato la propria preoccupazione per la salute di Federico. Diversi anche coloro che hanno sostenuto che nell’ultimo periodo il cantante abbia forse esagerato troppo con gli impegni sostenuti.

Fedez e i mesi trascorsi sulle montagne russe

Negli ultimi mesi Fedez ha vissuto sulle montagne russe. Il riflesso del “Balocco gate”, scandalo che ha travolto l’ex moglie Chiara Ferragni, è stato uno dei fattori che ha portato il suo matrimonio a naufragare in modo inesorabile e repentino. A ciò va aggiunto che si è ritrovato al centro della delicata vicenda del pestaggio del personale trainer romano Cristiano Iovino, noto anche alla cronaca rosa del Bel Paese per essere l’uomo del famoso “caffè” consumato con Ilary Blasi.

Come se non bastasse Fedez si è visto anche soffiare Muschio Selvaggio dall’ex amico ed ex collega Luis Sal, che, a proposito della proprietà del podcast, ha avuto ragione in tribunale. Morale della favola? Tutte le quote sono passate nelle mani dello YouTuber, mentre il rapper milanese è rimasto a mani vuote. In tutto ciò il cantante non ha smesso di lavorare, confezionando un brano con Emis Skilla. Inoltre ha viaggiato in lungo e in largo, facendo tappa anche negli Stati Uniti d’America, sia sulla costa orientale, a Miami, sia su quella occidentale, a Los Angeles.

Proprio negli Usa avrebbe incontrato per la prima volta Garance Authié, la modella parigina ventenne a cui si è legato dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Con la giovane è uscito allo scoperto di recente durante il Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo.