Fedez e Ferragni davvero rifidanzati? Lucarelli svela cosa c’è sotto

Il gossip come salvagente per tentare di rimanere sulla cresta dell’onda mediatica nell’attesa che la tempesta passi e arrivino tempi migliori: questa la riflessione di Selvaggia Lucarelli sugli ultimi rumorosi spifferi della cronaca rosa su Chiara Ferragni, che sta affrontando lo tsunami scatenato dal Balocco-Gate e la fine del matrimonio con Fedez. Nelle scorse ore ha preso voce un suo presunto flirt con Tony Effe. La stessa influencer lo ha alimentato, con tanto di indizi lasciati sui suoi profili social. Insomma, la volontà di essere chiacchierata pare che ci sia tutta anche se poi, a ben vedere, secondo i ben informati, tra il rapper e la Ferragni non c’è alcuna storia bensì una amicizia come tante. Fa gioco però stuzzicare il gossip, sia mai che se ne ricavi qualcosa.

“Negli ultimi tempi non fa che postare foto di abbigliamento, borse, occhiali e scarpe Miu Miu. Mi state chiedendo cosa significhi visto che non è adv…”. Così Selvaggia Lucarelli tra le sue stories Instagram. La giornalista ha quindi sostenuto che la Ferragni, in questo suo momento delicato personale e professionale, “cerca di essere ancora commercialmente e disperatamente appetibile per i grandi marchi”. “E in più – ha aggiunto la giornalista -, come se fosse un’adolescente e non un amministratore delegato nella tempesta, gioca col gossip come l’ex marito”.

Sempre la Lucarelli: “In mancanza di adv (pubblicità, ndr) cercano almeno di conservare l’attenzione dei media. Se poi il gossip e il tentativo di riposizionamento si riescono a piazzare insieme, tanto meglio”. “Alla fine anche lui (Fedez, ndr) ripercorre lo stesso schema, cercando di restare a galla col gossip”, ha chiosato la firma del Fatto Quotidiano riferendosi alle paparazzate recenti del rapper milanese con la modella francese Garance Gauthié che sembrano tanto simili a quelle dell’inizio della love story con l’ex moglie. “Tutto malinconico”, ha concluso la Lucarelli.

In effetti appare posticcio e alquanto disorientante ciò che sta avvenendo a livello comunicativo in casa Ferragni e Fedez, che, come giustamente ha ricordato la Lucarelli, non sono più ragazzini ventenni, ma persone adulte. Mettersi a giochicchiare con il gossip, seminare indizi sui loro profili social per alimentare la cronaca rosa è più roba da influencer in cerca di autore alle prime armi piuttosto che da star di Instagram navigate. E invece si procede con stoccatine a distanza e con il mostrare love story più o meno concrete. Tutto ciò nutre il gossip più spiccio e meno credibile. In cotanto impegno a ‘esserci’, almeno per la Ferragni, incombe sulla sua testa la spada di Damocle delle inchieste giudiziarie per truffa aggravata. Su quello lei tace, una tomba. Beh, quella è roba seria, mica argomento su cui giochicchiare come il gossip.