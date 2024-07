Eros Ramazzotti single, colpo di scena: crac con Dalila, i dettagli

Il gossip torna a ficcare il naso nella vita sentimentale di Eros Ramazzotti. Nelle scorse ore, il magazine Chi ha sussurrato che il cantante romano, da mesi legato all’ex modella 35enne Dalila Gelsomino, con quest’ultima starebbe attraversando un periodo tutt’altro che sereno. Addirittura è stato lasciato intendere che la love story sarebbe giunta al capolinea dopo aver affrontato una crisi profonda.

“Tira aria di tempesta tra il cantante e la sua compagna Dalila Gelsomino. Nonostante i tentativi di ricucire, tra i due (che ormai non si seguono più sui social) ci sarebbe una crisi profonda che dura da tempo”. Così il settimanale Chi. Un fulmine a ciel sereno se si considera che solo qualche giorno fa la donna ha postato su Instagram un simpatico video in cui ha mostrato Eros prenderla bonariamente in giro durante un suo concerto. “Il mio fidanzato è veramente così”, il commento della stessa Dalila al filmato divulgato in rete. Un episodio che ha spinto a credere che la relazione navigasse in acque placide e tranquille. Invece pare che qualcosa sia andato storto e che le acque non fossero così calme.

Chi è Dalila Gelsomino, la fidanzata (o già ex) di Eros Ramazzotti

Dalila Gelsomino è nata a Milano il 6 marzo del 1989. Dopo aver conseguito la maturità al liceo classico Beccaria, si è laureata in Economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dopodiché ha ottenuto una borsa di studio alla New York University at Albany.

Per un periodo della sua vita ha anche calcato le passerelle di moda, facendo la modella. Poi ha preferito lavorare nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo in qualità di organizzatrice di eventi. Circa otto anni fa ha deciso di trasferirsi all’estero, in Messico, più precisamente a Playa del Carmen, dove si è impegnata nel campo immobiliare. La scintilla con Eros Ramazzotti sarebbe scattata proprio in Messico, Paese amato dal cantante romano che spesso frequenta il Centro e il Sud America dove ha moltissimi fan e dove ha tenuto diverse performance nel corso della sua carriera.

Ora la favola d’amore sarebbe piombata nelle sabbie mobili. Al momento sia Dalila sia Ramazzotti hanno preferito non commentare le notizie sul loro conto. Vero è però che hanno smesso di seguirsi sui social.