Fidanzata lo ignora, Eros Ramazzotti urla dal palco “cag*mi” (video)

Dalila Gelsomino, ma che combini? E su, dai qualche attenzione al tuo compagno, un certo Eros Ramazzotti. Nelle scorse ore, la fidanzata del cantante, ha postato sui suoi account social il “video più bello del Battito Infinito World Tour”, come lei stessa ha descritto il filmato in questione. Se non il più bello, senza dubbio il più esilarante. Ma che è successo di preciso? Il cantante romano, mentre si stava esibendo innanzi a migliaia di persone, a un certo punto ha cercato lo sguardo della compagna che era ai piedi del palco. Peccato che lei si stava facendo i fatti propri, attenta a scrutare il suo smartphone, e non si è resa conto che Eros la stava ‘puntando’ durante la performance. Visto che la 35enne proprio non si è accorta di nulla, Ramazzotti è stato costretto a farsi sentire con un tono più deciso, sparando nel microfono un “cag*mi”.

A quel punto la donna si è voltata e ha visto il compagno che stava cercando la sua attenzione davanti a tutto il pubblico presente. Ovviamente in lei è scattato l’imbarazzo, oltreché a una risata impacciata. “Sì, il mio fidanzato è veramente così”, ha commentato poi su Instagram a corredo del filmato spassoso (qui il video completo).

L’episodio, del tutto spontaneo, fa anche comprendere che tra Eros e Dalila c’è un legame molto stretto e solido, in cui c’è fortunatamente pure leggerezza e spensieratezza. Inoltre, il fatto che l’artista abbia chiamato in causa innanzi a migliaia di persone la Gelsomino certifica una volta di più che ormai la love story è da considerarsi tale e a tutti gli effetti.

Dalila è la prima donna che ha stregato il cuore di Eros dopo che lui si è separato dalla sua seconda ex moglie, Marica Pellegrinelli. Nei mesi scorsi si è anche mormorato di un improbabile ritorno di fiamma con Michelle Hunziker. Dopo che il gossip si è fatto tambureggiante, sia il cantante sia la conduttrice svizzera sono intervenuti in prima persona, spiegando pubblicamente che oggi hanno un bellissimo rapporto di amicizia ma che no, non c’è stato alcun ritorno di fiamma.