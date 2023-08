Eros Ramazzotti pazzo d’amore: Ferragosto infuocato con Dalila

Poco più di cinque mesi fa Eros Ramazzotti ufficializzava la sua storia d’amore con Dalila Gelsomino postando una tenera immagine sui social con una dedica speciale: “Auguri amore mio”. Anche se in quella occasione il cantante non aveva reso nota l’identità della compagna, solo una settimana dopo il gossip era letteralmente impazzito e già circolava sul web la notizia circa il nome della giovanissima compagna del celebre cantautore italiano. Giovanissima perché ha solo 34 primavere e quindi condivide una bella differenza di età con Eros che di anni ne ha già compiuti 59.

Da quel momento in poi sono state molte le occasioni nelle quali il cantante ha potuto esternare il suo amore nei confronti della giovane fidanzata e anche oggi Eros ha voluto augurare un Buon Ferragosto a tutti i suoi followers postando una dolce immagine proprio in compagnia di Dalila.

La story di Ferragosto

“Buon Ferragosto. Amatevi”, questo l’augurio che il cantautore ha voluto fare a tutti i suoi followers su Instagram. Insomma pare proprio che Eros abbia finalmente ritrovato la felicità dopo ben due matrimoni falliti e che voglia in tutti i modi rendere partecipi i suoi numerosi fans dello splendido momento che sta vivendo. Negli ultimi tempi infatti il cantante sta rivivendo un periodo del tutto spensierato e il merito è certamente della nuova fiamma Dalila: nonostante la differenze anagrafiche e la distanza geografica, la loro relazione sembra essere solida e promettente.

Il Tour in Croazia

Nel frattempo Eros continua a girare il mondo per il suo Battito Infinito tour. Ieri sera il cantante si trovava in Croazia e per la precisione a Pula. Ramazzotti sei è esibito nella bellissima arena della città, un anfiteatro romano, regalando ai suoi tanti fans uno show bellissimo. Oltre che per la bella musica anche per la location che era molto suggestiva e com’è facile immaginare all’evento ha partecipato anche la sua fidanzata.

Dalila Gelsomino ha infatti seguito il compagno in Croazia e ha sfruttato l’occasione per godere del bellissimo mare e dei paesaggi mozzafiato. Ieri sera però la fidanzata del cantautore era presente nel backstage e ha immortalato il cantautore nei momenti antecedenti il concerto.