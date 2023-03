Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, una storia importante. La nuova fidanzata del cantante ha ora un nome e un cognome ben precisi. Nei giorni scorsi una fotografia di un loro bacio balzata sui social ha di fatto ufficializzato la love story. Peccato che quello scatto non aveva tag e alcun riferimento sull’identità della donna. Così si è scatenato il toto gossip sull’artista romano. Chi c’è al suo fianco? Il mistero è stato risolto rapidamente. Trattasi appunto di Dalila Gelsomino. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato nuovi scatti della coppia e nuovi dettagli della relazione.

Chi è Dalila Gelsomino, la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti

Dalila è nata a Milano il 6 marzo del 1989, ha studiato al liceo classico Beccaria (fu compagna di banco di Matilde Gioli) e poi si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo. Infine ha concluso il suo percorso di studi con una borsa di studio alla New York University at Albany. A inizio carriera, al pari della madre, ha fatto la modella per poi dedicarsi al dietro le quinte del mondo modaiolo, facendo la pierre e l’organizzatrice di eventi.

Nel 2016 si è trasferita a Playa de Carmen in Messico, dove tutt’ora vive, dedicandosi professionalmente al settore immobiliare e dell’ospitalità. E pare che l’incontro con Eros sia avvenuto proprio in terra americana, zona del mondo che Ramazzotti ama e da cui riceve infinito affetto (nel Centro America il cantante romano ha milioni di fan).

Non si sa di preciso quando la love story sia decollata. Certo è che il 28 ottobre scorso, quando Eros ha compiuto 59 anni, festeggiando a Calcun, appunto in Messico dove si trovava per un concerto, Dalila c’era. Insomma, già lo scorso autunno c’era profumo di coppia.

Tutto il gossip relativo al presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Michelle Hunziker è quindi da cancellare con un netto colpo di spugna. Con la conduttrice elvetica si è creato un intenso legame suggellato da una profonda amicizia, una “diversa forma d’amore”, ha puntualizzato la stessa presentatrice svizzera. La passione, però, no, quella non c’è più.