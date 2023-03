Eros Ramazzotti si svela con la nuova fidanzata: è ufficiale (Foto)

Eros Ramazzotti ha una nuova relazione. Ad annunciarlo è lo stesso cantante, con una foto su Instagram. Ebbene l’artista ha condiviso proprio in questi minuti gli auguri di buon compleanno per la sua dolce metà. Per accompagnare questo pensiero, ha scelto di pubblicare una foto che lo ritrae mentre sta baciando la sua fidanzata. Ma di chi si tratta? Eros dà un bacio a questa donna, di cui però non rivela l’identità. Non è possibile scoprire il volto della nuova fidanzata di Ramazzotti, in quanto la foto mostra solo il suo profilo.

Una scelta importante quella fatta dal noto cantante. Questo vuol dire che per lui si tratta di una storia importante. Ma al momento non è possibile sapere chi è la fidanzata attuale di Eros Ramazzotti, anche perché non c’è alcun tag su questa Storia di Instagram. Di recente, il cantante è stato affiancato a una bellissima modella, Giulia Accardi. Qualche mese fa, la rivista Diva e Donna aveva condiviso alcuni scatti che lo ritraevano insieme a una ragazza, che pare assere appunto la modella curvy. Originaria di Marsala, sembrava essere lei la donna che ha fatto breccia nel cuore del cantante, che di recente ha fatto intendere di essere sentimentalmente impegnato.

Ma in quanto non ha rivelato l’identità della sua nuova fidanzata anche in quel caso, non è possibile fare nomi. La ragazza che Eros bacia in questo scatto da lui stesso condiviso potrebbe essere Giulia. Risulta, però, sul web che oggi la modella non compia gli anni, in quanto pare sia nata nel mese di gennaio. Inoltre, nel suo profilo Instagram non traspare nulla.

In questi anni Ramazzotti è stato spesso al centro dei gossip, con relazioni che gli venivano affibbiate. Non solo, si è parlato spesso di un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, madre della sua prima figlia Aurora, che li ha appena resi nonni. L’ultima storia d’amore di cui Eros ha parlato pubblicamente è stata quella con Marica Pellegrini.

Con lei ha avuto gli altri due suoi figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La loro storia si è conclusa con la separazione nel 2019. Marica si è rifatta una nuova vita con William Kouam Djoko, deejay olandese, e ora sembra proprio che anche Ramazzotti abbia ritrovato l’amore.