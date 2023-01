By

Il cantante e l’ex moglie per le vie di Milano, con Eros che intona “Più bella cosa”, dedicandola a Michelle

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme, per le vie di Milano. E non è finita qui: il cantante romano ha pure improvvisato un passaggio della sua mitica canzone “Più bella cosa”, naturalmente dedicandolo all’ex moglie che prima ha provato un po’ di imbarazzo, pronunciando un “no dai”, poi si è lasciata andare ed ha cantato pure lei. Il tutto è stato ripreso dallo stesso Eros, che ha provveduto a divulgare tra le sue Stories Instagram il filmato realizzato per le vie del capoluogo lombardo, dove stava passeggiando assieme alla conduttrice di origini elvetiche nel gelo mattutino.

Nel video, inoltre, Eros e Michelle hanno ribadito che la loro figlia, Aurora, è incinta e aspetta un maschietto. Da quando la Hunziker ha visto naufragare il matrimonio con Tomaso Trussardi, ha intensificato la frequentazione con Ramazzotti. I due si sono visti in più occasioni, anche perché appunto a breve diventeranno entrambi nonni. Qualche voce aveva addirittura ipotizzato un clamoroso ritorno di fiamma, ma pare che non ci sia alcuna ‘minestra riscaldata’ da assaporare. L’artista e la presentatrice vanno d’amore e d’accordo, hanno riallacciato i rapporti, ma l’amore no, è un altro capitolo. Pare infatti che la passione che un tempo bruciava ardentemente sia sia trasformata in una solidissima amicizia.

Capitolo Trussardi: nelle scorse settimane l’imprenditore e Michelle sono stati pizzicati più volte assieme. Pure in questo caso si è parlato di un possibile ritorno di fiamma. I due non hanno mai smentito, ma nemmeno confermato. Alcuni presunti ben informati assicurano che stiano tentando, con tutte le cautele del caso e senza correre troppo, di rimettere in piedi il matrimonio. Il tempo darà tutte le risposte.

Quel che invece è sicuro e appurato è che nella vita della Hunziker non c’è più alcuna traccia dell’ex gieffino, oggi chirurgo, Giovanni Angiolini, che con Michelle ha vissuto una love story lunga qualche mese poco dopo l’annuncio della separazione di lei da Trussardi. Quest’ultimo non ha preso affatto bene la questione, attaccando il medico in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Non è un uomo perbene”, ha tuonato.