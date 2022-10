Eros Ramazzotti, addio flirt estivo: c’è una nuova donna, chi è (foto)

Il cantante romano è stato pizzicato in dolce compagnia: nessuno sa chi sia la persona insieme a lui, ma è in ogni caso diversa rispetto a quella della scorsa estate

Eros Ramazzotti latin lover: nelle scorse ore, il celebre cantante romano è stato pizzicato dal magazine Diva e Donna nuovamente in dolce compagnia. L’artista, storico ex di Michelle Hunziker e padre della conduttrice Aurora, si è fatto vedere dalla rivista mano nella mano con una donna misteriosa e davvero molto affascinante.

La persona al fianco di Eros Ramazzotti è una donna dai capelli lunghi sul castano chiaro e dalle forme prorompenti, strizzate in un vestito attillato di colore bianco che ne evidenziava il seno prosperoso. La donna in questione, nelle immagini apparse su Diva e Donna, osserva Eros con gli occhi dell’amore, nonostante il compagno non sia particolarmene elegante o ben curato e indossi la sua classica “divisa” fatta di un paio di jeans, giubbotto di pelle e cappellino con visiera.

Diva e Donna parla di una vera e propria “dama bianca”, dall’identità sconosciuta, con la quale però ci sarebbe a questo punto una chiara affinità, se non addirittura una relazione. D’altra parte, se questa non fosse la nuova fiamma di Eros Ramazzotti, non avrebbe avuto senso che i due si tenessero mano nella mano in giro a passeggio.

Nessuno sa chi è questa persona, nemmeno Diva e Donna, che giustamente ha sottolineato che essendo lei entrata nel portone di casa di Ramazzotti non possono esserci dubbi di sorta sulla natura del loro rapporto. Quello che più balza all’occhio, in ogni caso, è un altro dettaglio: quella non è la stessa persona con cui Ramazzotti era stato visto pochi mesi fa.

Eros Ramazzotti: il flirt di Mykonos fa già parte del passato?

Appena lo scorso luglio, i paparazzi avevano beccato il cantante insieme ad un’altra donna. Già, una persona diversa rispetto a quella con cui si è fatto vedere di recente. Gli scatti erano bollenti ed erano finiti su Chi magazine nel bel mezzo della stagione estiva: la rivista aveva pubblicato foto inequivocabili di Eros insieme ad un’altra fiamma, con cui aveva passato le sue ultime vacanze a Mykonos. Ma alla luce dei fatti, più che di fiamma forse ha senso parlare di fuoco di paglia.