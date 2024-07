Nicolas Vaporidis oggi, rivelazioni: decisione sul figlio e stop cinema

Correva l’anno 2006 quando il film Notte prima degli esami sbancò al botteghino divenendo immediatamente una pellicola generazionale. Nicolas Vaporidis era un giovane divo che, negli anni seguenti, vide la sua popolarità andare via via scemando. Nel 2022 è rispuntato a sorpresa in tv, a L’Isola dei Famosi: l’ha vinta e poi si è eclissato nuovamente, tornando a fare ciò che fa da tempo, vale a dire l’oste del suo ristorante a Londra, “Taverna Trastevere”. Di recente ha aperto anche un locale a Milano. E la recitazione? Davvero ha chiuso con il cinema? Libero Quotidiano lo ha incontrato ed ha raccolto diverse curiosità.

Di recente ha spiegato in maniera onesta – ammettendo ciò che pensano tutti ma che in pochi dicono – che uno dei motivi del sì a prendere parte a L’Isola è dipeso dall’aspetto economico. Anche perché, ha riferito a Libero, il piccolo schermo “riflette solo quello che vuole raccontare, in genere una alterazione della realtà. La vita vera è per la strada, in mezzo alla gente non in una forma di immaginazione distorta“. Vaporidis non vuole assolutamente vivere in modo ‘distorto’ e infatti, dopo il trionfo in Honduras, non ha cercato di inserirsi di nuovo nel mondo dello spettacolo. Se c’è qualche parte da recitare in un film che lo convince, torna sul set, altrimenti pensa ai suoi ristoranti. Quella è la sua attività principale.

“Penso anzitutto – ha chiarito – che lasciare la professione dell’attore non sia come andare in pensione o smettere di fare altri mestieri. Detto ciò, oggi leggo tutto con un atteggiamento diverso rispetto a prima. Ho imparato a non dar troppo peso a tante cose. Da ragazzino avrei sempre voluto rispondere. Oggi ho imparato che non è per forza necessario dire la mia su tutto…”.

L’ultima volta che è stato sul set è stato un paio di anni fa, per girare il film intitolato Fino alla fine della musica. Così sulla decisione di sposare un progetto cinematografico o meno:

“Quando capita qualche scrittura che mi piace, mi interessa e nella quale mi riconosco, metto in pausa le altre cose per un periodo e faccio quel che c’è da fare. Non posso che aggiungere dunque che la mia non è stata la decisione di una che ha mollato ma di una persona che ha fatto una scelta di continuità con la vita abbracciando il cambiamento in maniera positiva. Adesso inoltre ho imparato una cosa in più. La prima persona a dover essere soddisfatto sono io stesso…Quindi no, non mi sento affatto un ex attore ma sono felice di essere completamente me stesso”.

Vaporidis ha quindi rimarcato di aver fatto a tempo pieno per una parte della sua vita l’attore, ma che oggi la sua esistenza e i suoi obbiettivi sono cambiati e che si sta impegnando a fare altro.

Nicolas Vaporidis e la voglia di diventare papà

Nicolas, sulla sua vita privata, è riservatissimo. Non ha mai amato le copertine del gossip. E non le ama tutt’ora. Da oltre due anni fa coppia con una ragazza riservata quanto lui, Alì. Già quando era all’Isola dei Famosi i due facevano coppia. Quando gli è stato chiesto se a 42 anni avrebbe voglia di diventare padre, ha così risposto: