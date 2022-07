Vaporidis, la fidanzata del ‘mistero’ ora ha un volto: la foto con Ali

Nicolas Vaporidis finalmente allo scoperto con la fidanzata Ali. All’Isola dei Famosi si è presentato da single, salvo poi ammettere, strada facendo, di avere il cuore occupato. Una bugia bianca visto che l’attore è stato convincente nello spiegare di aver mentito con il solo fine di preservare la riservatezza sul rapporto sentimentale. D’altra parte, da sempre, Nicolas è persona allergica al gossip. In Honduras, però, pian piano si è lasciato andare, fino a raccontare qualcosa di più sulla donna che gli sta al fianco da qualche mese. “Si chiama Ali ed è bionda”, aveva detto, aggiungendo che mai aveva trovato serenità con una compagna come l’ha riscontrata in Ali. Al pari del fidanzato, la ragazza è una donna che conserva in modo gelosissimo la sua privacy. Sui social ha un profilo ‘blindato’ e rintracciare una sua foto è un’impresa. Nelle scorse ore, però, c’è stato il cosiddetto strappo alla regola: Vaporidis ha postato tra le sue Stories Instagram uno scatto con la fidanzata, caso più unico che raro.

Un cielo azzurro a fare da sfondo, una birra tenuta tra le mani e un tatuaggio (appena fatto): questi gli elementi della foto di coppia con protagonisti il vincitore dell’Isola 2022 e la sua compagna. Pochi dubbi sul fatto che si tratti di lei: infatti quegli occhietti vispi e quella chioma bionda sono gli stessi del profilo ‘blindato’ Instagram di Ali Rinaldo. Insomma, pare proprio che quella dolcissima ragazza con la quale si è immortalato Nicolas sia la ‘misteriosa’ Ali.

“Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere“, aveva detto Vaporidis nel corso di una puntata del reality show timonato da Ilary Blasi. In diretta, poi, aveva ricevuto una lettera dalla sua dolce metà. Lei però aveva preferito non mostrarsi, fedele a conservare immacolata la sua privacy.

In quel frangente, Ali rassicurò Vaporidis, dicendogli che stava bene e che le mancava parecchio. Inoltre dichiarò che comprendeva lo stress fisico ed emotivo a cui era sottoposto, aggiungendo che lo aspettava a Londra, città in cui entrambi dimorano. Ora la coppia si è riunita e marcia spedita verso i giorni del futuro, più affiatata che mai.