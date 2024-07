Simona Ventura, nozze con Terzi: l’outfit total white che fa parlare

Oggi pomeriggio Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono promessi l’amore eterno davanti a circa 200 invitati. La location prescelta per il matrimonio è stata il Grand Hotel di Rimini, città romagnola molto amata da entrambi. La cerimonia è stata particolarmente commovente, con Simona e Giovanni visibilmente emozionati. Per l’occasione la showgirl ha prescelto un abito decisamente singolare, mentre come acconciatura ha optato per uno chignon basso. Di seguito tutti i dettagli sul suo look.

Che non sarebbe arrivata all’altare con un convenzionale abito da sposa SuperSimo lo aveva già annunciato giorni fa. Tutti si aspettavano un vestito di un colore diverso rispetto al bianco ma così non è stato. Ventura ha difatti optato per un completo total white, firmato Atelier Emé. Nello specifico Simona ha raggiunto il suo sposo con una tuta bianca con strascico, stretta in vita da una cintura gioiello, con un corpetto scollato con una fila di bottoncini in raso sulla schiena e con lunghe maniche in seta dai maxi polsini. A completare il look un paio di scarpe con il tacco sempre bianche e punta accentuata.

Come acconciatura Simona Ventura ha optato per qualcosa di semplice ma elegante. Nello specifico ha legato i capelli in uno chignon basso. Degni di menzione anche gli accessori scelti dalla showgirl: un sottile collier in oro bianco tempestato di diamanti e piccoli orecchini. Tra le mani un grosso bouquet di peonie bianche e rosa tenue. Ancora una volta SuperSimo si è confermata una persona anticonformista e che fa tendenza.

Gli altri look

Ha fatto parecchio discutere anche il look della testimone Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando Con Le Stelle ha scelto un tailleur dal colore molto audace. Si è difatti presentata al matrimonio con un completo rosa shocking, colore molto di tendenza dopo il successo del film campione d’incassi Barbie. Il testimone dello sposo, Marco Di Terlizzi, ha invece optato per un completo spezzato. E lo sposo Giovanni Terzi? Lui è stato molto sobrio, presentandosi con un completo nero, composto da pantaloni e giacca su camicia bianca. Al collo una cravatta chiara e ai piedi un paio di scarpe nere lucide.

Numerosi sono stati i vip che hanno preso parte al matrimonio. C’è stato tuttavia anche qualche assente. Nello specifico Ricky Tognazzi e Simona Izzo non hanno potuto presenziare in quanto impegnati con le registrazioni del loro ultimo film. La coppia ha tuttavia mandato un videomessaggio di auguri ai neosposi.