Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi: i grandi assenti alle nozze

Durante la loro partecipazione al dancing show di Rai 1 Ballando Con Le Stelle, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno annunciato il loro matrimonio. La data fissata per le nozze è oggi, 6 luglio, e la testimone scelta è proprio la conduttrice del programma Milly Carlucci. Numerosi sono stati gli invitati vip alla cerimonia, tuttavia tra di loro c’è stato anche chi non ha potuto prendere parte all’evento. Scopriamo chi ha dato forfait nello specifico.

Il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è stato uno tra i più discussi dell’anno. Oggi la data tanto attesa è finalmente arrivata. La coppia ha già iniziato i festeggiamenti e tra qualche ora pronuncerà il fatidico si a Rimini. La location scelta per l’evento è il Grand Hotel. I due hanno optato per la città romagnola in quanto entrambi vi trascorrevano le vacanze da bambini. Alla cerimonia sono attese circa 200 persone e tra gli invitati ci sono anche diversi vip. Qualcuno di loro, tuttavia, ha annunciato di non poter prendere parte al matrimonio a causa di altri impegni.

Stiamo parlando nello specifico di un altro grande protagonista dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle a cui hanno partecipato sia Simona Ventura che Giovanni Terzi. Si tratta dell’attore e regista Ricky Tognazzi e sua moglie Simona Izzo. I due sono difatti attualmente impegnati con le riprese di un film e di conseguenza non potranno esserci alla cerimonia. Entrambi ci hanno tuttavia tenuto a porgere comunque i loro auguri ai novelli sposi. Simona ha difatti pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un video in cui lei e Ricky si scusano per l’assenza e augurano alla coppia tutto il meglio per questo giorno indimenticabile per loro.

Tra gli invitati vip, oltre la testimone Milly Carlucci, ci dovrebbero essere Santo Versace, Alessandro Cecchi Paone, Valeria Marini, Alba Parietti, Giusy Ferreri, Eleonora Daniele, Luisa Corna, Paola Barale, Raffaella Fico, Giulia Salemi, Daniele Battaglia, Lino Banfi e moltissimi altri. A curare l’organizzazione dell’evento è stato Enzo Miccio mentre la torta nuziale sarà realizzata dal pasticciere Iginio Massari.

La proposta di matrimonio a Ballando Con Le Stelle

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono stati due dei protagonisti dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. E’ stato proprio durante una delle puntate del dancing show di Rai 1 che lui ha fatto la proposta di matrimonio alla showgirl con la complicità della conduttrice Milly Carlucci. Giovanni ha consegnato l’anello a Simona davanti al pubblico ai genitori della futura sposa, invitati in studio per l’occasione.