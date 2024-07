Nozze Ventura-Terzi: scelta la testimone di lei. Chi è? (inaspettato)

Manca sempre meno al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Dopo 6 anni d’amore, la coppia convolerà a nozze il prossimo 6 luglio, anche se i festeggiamenti sono già iniziati lo scorso 26 giugno con un grande party. In attesa del fatidico sì, i due hanno rilasciato un’intervista a Chi, dove hanno rivelato ulteriori dettagli del loro giorno speciale, tra cui i testimoni di nozze. I fan di Ballando con le Stelle saranno felici di scoprire la scelta della Ventura.

Era il 2020 quando, per la prima volta, Simona Ventura e Giovanni Terzi avevano annunciato di volersi sposare. Effettivamente, come spiegano loro stessi a Chi, le loro nozze erano previste per il primo aprile di quell’anno. Poi però, come sappiamo, la Pandemia ha cambiato i piani di tutti, portano i due a rimandare il grande giorno.

Ora però, non aspettiamo altro che scoprire come saranno la cerimonia e la festa di uno dei matrimoni più attesi dell’anno. Il giorno sta per arrivare – sabato 6 luglio – e la coppia è alle prese con gli ultimi preparativi.

Dopo la festa pre-matrimoniale dello scorso 26 giugno (gli ospiti erano 600), ora il pensiero della Ventura e di Terzi è completamente focalizzato sulle nozze. I due si sposeranno a Rimini, presso il Gran Hotel, dove avrà luogo anche il party con 200 invitati.

Così come alla “prima parte” del matrimonio, anche sabato prossimo ci saranno molti ospiti vip alla festa. Una di loro poi, avrà un ruolo particolarmente importante. Su Chi infatti, Simona Ventura ha rivelato il nome di colei che sarà la sua testimone, e non si tratta di Paola Perego.

I testimoni di nozze

Sarà Milly Carlucci a stare al fianco della sposa per suggellare l’amore con Giovanni Terzi. La scelta, spiega la presentatrice di Citofonare Rai 2, è legata proprio all’esperienza di Ballando con Le Stelle.

Come sappiamo, sia Terzi che Ventura sono stati tra i protagonisti della scorsa stagione del programma. Nel corso delle puntate hanno raccontato la loro storia d’amore, con tanto di proposta di matrimonio in diretta televisiva.

Proprio per questo, Simona ritiene che essendo già stata testimone dell’amore della coppia, Milly Carlucci sia la persona perfetta per ricoprire questo ruolo anche nel giorno delle nozze. Le parole della Ventura a Chi:

Ho scelto Milly Carlucci che mi è stata vicina e mi ha dato grandi opportunità. Siamo diventate amiche, confidenti, ha capito i miei momenti difficili e, visto che la proposta di matrimonio è avvenuta a Ballando con le stelle e Milly ne è stata la prima testimone, mi piaceva che lo fosse anche a Rimini.

Per quanto riguarda il testimone dello sposo invece, Terzi ha scelto Marco Di Terlizzi, medico e suo grande amico da trent’anni, nonché tra i fondatori dell’associazione “Bambini cardiopatici nel mondo“, a cui la coppia è molto legata.