Nozze Ventura-Terzi, Perego dà buca: chi sarà testimone della sposa?

Ebbene sì, in un clima di festa come quello tipico di un matrimonio Vip, è arrivata una triste notizia. Stiamo parlando delle tanto attese nozze tra Giovanni Terzi e Simona Ventura, che si sposeranno il 6 luglio in una cerimonia a Rimini con pochissimi invitati e una grande vip assente.

Sono invece previsti un migliaio di ospiti domani, 26 giugno, per una festa organizzata a Milano, dove la conduttrice e il giornalista daranno un mega party con gli amici e con tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Manca dunque poco al ‘sì’ ufficiale – atteso ormai da 6 anni – ma poco fa è arrivata una notizia che ha spezzato il cuore di Simona.

Secondo il magazine Di Lei, sembra che, dopo il grave incidente di Lucio Presta, Paola Perego rinuncerà a partecipare alla cerimonia. Il suo non è un forfait da poco, dal momento che la conduttrice è la testimone della sposa. Un bel problema per la Ventura, a pochi giorni dalle nozze. È fuor di dubbio che Simona non biasimi affatto la collega per la sua decisione. Il marito di Paola se l’è vista brutta e ha appena subito un’importante operazione dopo essere stato schiacciato da un trattore.

Data la gravità della situazione, Perego non se la sente di passare una giornata di svago, nonostante la profonda amicizia che la lega ai (quasi) neo-coniugi. Gli sposi dovranno necessariamente correre ai ripari e sostituire a malincuore l’amica. Chi sarà la fortunata (o il fortunato) che starà accanto alla coppia nel grande giorno? Restiamo in attesa di saperne di più.

Paola Perego, l’incidente del marito subito dopo il tumore

Periodo difficile quello che sta colpendo la famiglia Presta. L’incidente è arrivato, infatti, poco dopo la preoccupante diagnosi di carcinoma renale della conduttrice: un fulmine a ciel sereno durante un semplicissimo controllo di routine. La Perego è stata operata d’urgenza dal tumore, anche se oggi ha confessato di non essere guarita del tutto sotto il punto di vista psicologico.

Si sono accorti che qualcosa non andava durante un check-up, mi hanno fatto subito un altro esame e la diagnosi è arrivata subito: carcinoma. Solo che io non ho capito subito, ho realizzato dopo l’intervento.

La conduttrice di Citofonare Rai2, preferisce quindi dedicarsi alla famiglia, nonostante avrebbe dovuto essere la testimone di nozze della Ventura. Ma in questi casi, non c’è santo che tenga: dopo la morte scampata del marito, un piccolo periodo di pausa non fa male a nessuno. Del resto, proprio in questi giorni Mediaset e Rai stanno preparando i palinsesti autunnali: chissà che non ci sia qualche novità anche per lei!