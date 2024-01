Paola Perego operata per una neoplasia: cos’è e come sta ora

Poco fa, Paola Perego ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere stata ricoverata in ospedale, dove ha subito un intervento proprio oggi, 22 gennaio. La conduttrice ha condiviso una foto dalla sua stanza dell’ospedale, spiegando di essersi sottoposta ad una nefrectomia parziale per una neoplasia. Dallo scatto, sembrerebbe che, dopo l’operazione, Paola sia rimasta in ospedale per affrontare parte della sua convalescenza. Successivamente, ha ringraziato i dottori che l’hanno operata, ricordando a tutti i suoi seguaci l’importanza della prevenzione.

Paola Perego ricoverata: cos’è successo

Ma, che cos’è esattamente la neoplasia? La Neoplasia è sinonimo di tumore, cioè indica una massa di tessuto che cresce in eccesso e in maniera scoordinata rispetto ai tessuti normali. Questo significa che le masse tumorali sono costituite dalla crescita anomala di cellule nel nostro organismo. D’altro canto, invece, la nefrectomia è un intervento chirurgico che consiste nell’asportazione parziale o completa di uno o di entrambi i reni.

Solitamente, la nefrectomia viene definitiva monolaterale quando interessa solo uno dei due reni, mentre bilaterale quando si rimuovono entrambi gli organi. Inoltre, l’operazione comprende anche l’asportazione delle strutture associate al rene, come il surrene, l’uretere e i tessuti circostanti. Insomma, un intervento abbastanza invasivo quello a cui si è sottoposta Paola Perego, la quale, però non ha fornito ulteriori dettagli riguardo le sue condizioni di salute.

“Ringrazio il prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a Nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre prevenzione, può salvare la vita”, sono state le esatte parole scritte dalla conduttrice di Citofonare Rai2 sul suo profilo Instagram. Il post ha subito ricevuto una miriade di commenti e tantissimi utenti hanno mandato il proprio appoggio alla Perego, augurandole una pronta guarigione.

Tra questi, hanno voluto mandare un messaggio d’affetto anche diversi personaggi dello spettacolo e colleghi di Paola, come Alberto Matano, Adriana Volpe, Antonella Clerici, Mara Venier, Alessia Ventura, Angela Melillo e Francesca Barra, Salvo Sottile e la sua grande amica Simona Ventura. Accanto a lei, poi, è rimasto Lucio Presta, suo marito nonché uno dei più popolari agenti televisivi d’Italia. A questo punto, non resta che attendere per avere aggiornamenti sullo stato di salute della nota conduttrice, alla quale auguriamo una pronta guarigione.