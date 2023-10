Gene Gnocchi lascia lo studio: lite clamorosa con Ventura e Perego

Clamorosa lite in diretta a Citofonare Rai2, il programma domenicale mattutino condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Quest’anno nel cast fisso è entrato Gene Gnocchi a cui è riservata la postazione “Ufficio digene”. Il comico tiene alcune rubriche e interviene con la sua graffiante ironia in diverse fasi della diretta. Nella puntata del 22 ottobre, a un certo punto, dopo aver palesato le proprie lamentele in modo netto, ha abbandonato lo studio, lasciando esterrefatte le due presentatrici.

Il comico si è visto tagliare in scaletta alcune scene. Ed è andato in escandescenza. “Dovevo fare top e flop, è in scaletta”, ha chiosato. “Va beh fai parte del programma, adesso magari…”, ha risposto la Ventura pensando di placarlo. Nulla di tutto questo, anzi il clima si è fatto ancor più teso: “Ho capito, però adesso mi dicono che non si fa. Ma perché non si fa scusa?”. A questo punto è intervenuta la Perego: “Oggi abbiamo fatto Ballando, è la prima puntata quindi magari i tempi si sono un po’ allungati”.

Gene: “Ho capito, i tempi si saranno accorciati, però qui io dovevo fare questa cosa”. Perego basita: “Ma stai scherzando Gene?”. “No, non sto scherzando. Perché prima c’era un altro sondaggio e non l’abbiamo fatto per dei motivi che io non so…”. Perego scocciata: “Gene però tu sei un uomo di esperienza, siamo in diretta!”. “Qui tutte le volte si taglia qualcosa e a questo punto qua fatevela voi la trasmissione. Ve la fate voi”, ha sbroccato Gnocchi abbandonando lo studio adirato e pieno di irritazione.

Ultimo tentativo della Perego: “Scusa possiamo parlarne con calma dopo il programma?”. “Dopo il programma un corno”, ha ruggito Gnocchi avviandosi dietro le quinte e dileguandosi, senza più fare ritorno in studio. Sui social l’episodio è subito stato commentatissimo ed è sorto un dubbio: lite vera oppure una gag? In effetti con un personaggio come Gene Gnocchi non si sa mai dove finisca lo scherzo e dove inizino i discorsi seri. Stavolta però pare proprio che non ci sia alcuna burla.

Ventura e Perego sono apparse esterrefatte, totalmente colte alla sprovvista. Inoltre, in alcune immagini, si può notare anche il viso di alcuni cameraman che non stavano ridendo per nulla. Anzi erano anche loro basiti per quel che stava succedendo. Resta ora da capire se lo strappo di Gene è definitivo, cioè se non tornerà nemmeno nelle prossime puntate, oppure se ci sarà una riconciliazione.