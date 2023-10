Ballando con le Stelle, backstage: chi si è infuriato con la giuria

Polemiche per la prima puntata di Ballando con le stelle: ecco chi non ha mandato giù i voti e le critiche della giuria

Ieri sera, sabato 21 ottobre, è andata in onda la prima puntata della diciottesima edizione di Ballando con le stelle. Il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1, attraverso una lunga diretta, ha visto scendere in pista uno a uno tutti gli aspiranti ballerini con i loro maestri. Una puntata che sicuramente ha regalato tante emozioni ai telespettatori ma che, come solito, non è rimasta esente da polemiche. Una delle più accese arriva direttamente dal backstage della trasmissione e riguarda una concorrente molto amata.

Il drama di Rosanna Lambertucci

Come ha fatto sapere Domenico Marocchi, nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle un mezzo “drama” si è consumato nel backstage della trasmissione. Il giornalista e inviato di citofonare Rai 2 ha informato i suoi followers su X, ex Twitter, di ciò che stava accadendo nel dietro le quinte del dance show di Milly Carlucci scrivendo: “Raga Rosanna nera“.

Marocchi ha poi specificato che la motivazione che avrebbe portato la Lambertucci a infuriarsi così tanto sarebbe stata la votazione ricevuta da Guillermo Mariotto. Il giudice ha infatti assegnato alla giornalista uno “0”, ma non è finita qui perché sono state molte le critiche che la Lambertucci ha dovuto incassare circa il suo stile e la sua postura. A quanto pare, la giornalista non ha apprezzato per nulla le suddette osservazioni e si è infuriata soprattutto perché i voti ricevuti l’hanno spinta in fondo alla classifica facendole rischiare l’eliminazione.

In ogni caso la Lambertucci ha ricevuto anche dei complimenti da parte della giuria: “Pensavo peggio sulla carta, ogni anno noi abbiamo il momento villaggio turistico dove la turista fa il balletto con il maestro. Però devo dire che, non è certo un ballo degno, ma pensavo peggio. La salsa è molto difficile. Ogni tanto alzavi il braccio fuori tempo“, sono state le parole di Fabio Canino; o ancora “Ci hai messo molta energia, ma a livello di tempo hai anticipato tutto, però hai voglia di fare spettacolo e si vede. Il ballo? Diciamo che mi è piaciuto che ti sei buttata“, ha affermato Ivan Zazzaroni.

Chissà se le critiche ricevute sproneranno la Lambertucci a dare il meglio di se. Per scoprirlo occorre aspettare sabato 28 ottobre, quando andrà in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle.

La carriera e la vita privata di Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci è nata a Roma il 30 novembre 1945. Di professione è una giornalista, conduttrice ma soprattutto nota nutrizionista, tanto è che negli anni si è guadagnata il nomignolo di “signora delle diete”. Il suo debutto televisivo avvenne nel 1979 e da quel momento è sempre rimasta in Rai. Rosanna Lambertucci è anche una rinomata autrice e, a oggi, i libri scritti e pubblicati dalla celebre giornalista circa i temi cardine del suo percorso divulgativo, alimentazione e salute, sono in numero ragguardevole.

Parlando invece della sua vita privata, la Lambertucci conobbe Alberto Amodei quando era ancora molto giovane e si può dire che fu un vero e proprio colpo di fulmine avvenuto proprio in casa Rai. I due si sposarono nel 1965 e dalla loro unione nacque una figlia di nome Angelica. Una gravidanza sicuramente non facile per la Lambertucci che recentemente ha raccontato di aver avuto ben cinque aborti spontanei prima di Angelica e di aver anche perso una bambina di nome Elisa a soli tre giorni dal parto. Ma la giornalista non è solo mamma, da otto anni è anche nonna di Caterina, figlia di Angelica, alla quale la Lambertucci è molto legata.

Dopo 23 anni di matrimonio la Lambertucci e Amodei si separarono mantenendo però un ottimo rapporto tanto è che, quando nel settembre 2012 Amodei fu colpito da un’emorragia celebrale, pur essendosi separati da molti anni la giornalista gli stette vicino fino alla fine dei suoi giorni. Il 27 maggio 2014 Amodei venne a mancare a causa di un tumore all’esofago e la giornalista parlò di questa terribile esperienza nel suo libro “E sono corsa da te”.

Il 7 luglio 2023 Rosanna Lambertucci ha sposato Mario Di Cosmo dopo circa otto anni di fidanzamento. Le nozze sono state celebrate a Sabaudia, nel santuario di Santa Maria della Sorresca.