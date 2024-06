Lucio Presta dramma: schiacciato dal trattore, Paola Perego con lui

Spaventoso incidente per Lucio Presta, che ha rischiato la vita nelle scorse ore. Il marito di Paola Perego nonché agente di molti vip tra cui Barbara d’Urso, secondo quanto raccontato da Novella 2000, è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Si è sfiorata la tragedia. Fortunatamente il 64enne se l’è cavata con degli infortuni non permanenti e non gravissimi.

Il magazine diretto da Roberto Alessi scrive che il manager è vivo per miracolo e che solo il destino favorevole gli ha salvato la vita, oltre all’intuito di mettersi in una posizione che gli ha permesso di non morire. Si è ribaltato con il mezzo agricolo che stava guidando in un campo della sua proprietà che sorge nell’area della Sabina, nel Lazio.

“Quattrocentocinquanta chili di trattore addosso – si legge su Novella 2000-, si è fratturato le costole, ha una spalla messa malaccio, ma per pura fortuna niente di più perché nell’incidente è riuscito a mettersi su un fianco, proteggendo gli organi vitali dall’impatto con il mezzo agricolo”. Dopo l’incidente il manager è stato subito ricoverato ed è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

“È in via di guarigione”, hanno fatto sapere persone a lui vicine. “Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni”, ha confidato Presta dopo essere rimasto schiacciato dal mezzo e dopo essere stato operato. La convalescenza non sarà una passeggiata e sarà piuttosto lunga, ma la cosa più importante è che l’agente non ha riportato danni permanenti. La notte, riferisce sempre Novella 2000, dorme poco in quanto le costole fratturate gli provocano dolori non facili da sopportare. Al suo fianco c’è la moglie Paola Perego che non lo lascia solo un attimo e gli sta prestando aiuto in maniera costante.

Paola Perego rinuncia al matrimonio di Simona Ventura: starà al fianco del marito

L’incidente in cui è rimasto coinvolto l’ex agente di Amadeus ha spinto Paola Perego a rinunciare al matrimonio dell’amica e collega Simona Ventura (le due conducono assieme su Rai Due Citofonare Rai2!). La ‘Tigre di Chivasso’ tra pochi giorni sposerà il giornalista Giovanni Terzi. Di recente era persino circolata l’indiscrezione che la Perego sarebbe stata la testimone di nozze di ‘Super Simo’. E invece, suo malgrado, non prenderà nemmeno parte all’evento che si svolgerà al Grand Hotel di Rimini il prossimo 6 luglio. Sarà ovviamente assente anche alla grande festa che la Ventura darà a Milano il 26 giugno.