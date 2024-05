Amadeus risponde a Lucio Presta: la frecciatina social

Dopo le dichiarazioni di Lucio Presta, Amadeus è rimasto in silenzio, fino ad oggi. Poco fa ha postato una citazione di Dostoevskij che è chiaramente una frecciatina per l’ex manager.

Dopo che è stato annunciato il trasloco del conduttore che ha lasciato la Rai per un contratto molto vantaggioso a Discovery, Presta ha deciso di raccontare a Hoara Borselli il motivo di divorzio tra lui e Amadeus.

Le dichiarazioni che ha fatto sono molto pesanti e lo mettono in cattiva luce. Tanto che anche il Codacons ha deciso di presentare un esposto. Infatti pare che Amadeus, per Arena Suzuki, abbia preteso un guadagno extra come direttore artistico, non rispettando alcune regole. Il figlio di Presta, Niccolò, alla fine avrebbe ceduto. Il direttore artistico così avrebbe percepito 90mila euro in più rispetto alla somma prevista nel contratto.

Ma Lucio ha raccontato anche una serie di retroscena riguardanti Sanremo che fanno passare molto male Amadeus. Finora lui ha deciso di non replicare, ma poco fa ha postato una story che è chiaramente una frecciatina rivolta all’ex manager. Gli ha dato del bugiardo.

“Chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne arriva al punto di non distinguere più la verità, né in se stesso, né intorno a sé“

Attraverso Dostoevskij il conduttore avrebbe deciso di rispondere a Presta. Secondo lui tutte le dichiarazioni rilasciate nell’intervista sono menzogne. Però si attende una replica più ufficiale.

Le dichiarazioni di Presta

Dopo che è stato resa pubblica la rottura tra Amadeus e il suo manager, lui è stato in silenzio per tanto tempo. Ma dopo che il conduttore ha lasciato la Rai, Presta è stato contattato dalla Borselli che lo ha intervistato.

Lucio ha dichiarato di esserci rimasto male per questa improvvisa rottura. Sostiene di essere stato l’artefice del successo sanremese di Amadeus. Secondo quanto da lui sostenuto, infatti, pare che cercasse di esprimere ogni desiderio del conduttore. Lui diceva ciò che voleva e Presta faceva di tutto per soddisfare quella richiesta, anche in termini contrattuali.

Il punto di rottura però si sarebbe verificato con Arena Suzuki del 2023, quando Amadeus ha chiesto un’extra per la direzione artistica, cosa che andava contro il regolamento. Ciò avrebbe fatto infuriare il manager e infatti poi l’accordo il conduttore lo ha trovato con suo figlio Niccolò. Da quel momento tutto è andato a rotoli, secondo Lucio è subentrato qualcuno che lo ha consigliato male e quindi a dicembre 2023 il conduttore gli ha chiesto di interrompere i rapporti, prima dell’ultima edizione di Sanremo. Nonostante il contratto che li legava scadesse ad agosto 2024.