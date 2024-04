Rai, Lucio Presta inchioda Amadeus: “Un ingrato” La verità shock

Nuove rivelazioni choc inchiodano Amadeus e a farle è Lucio Presta, suo manager di lunga data, in un’intervista a Hoara Borselli per Il Giornale.

Mancava solo la parola di Presta a chiudere il caso Amadeus: quando il presentatore ha dato il suo addio alla Rai per volare al Nove aveva dichiarato che tutte le voci in merito a favori e pressioni fatte ai vertici fossero false, ma il suo manager non ci sta e decide di dire tutta la verità.

Lo ha intervistato Hoara Borselli, a seguito di un post che l’aveva incuriosita: infatti l’agente aveva scritto un post su X sul rancore e sulla gratitudine e l’intuito della giornalista non si sbagliava, quelle parole erano dedicate ad Amadeus e alla loro rottura.

Tanti anni fa ho incontrato Andreotti che mi ha insegnato molte cose: una è che se fai del bene a qualcuno ciò che otterrai sarà tanta gente incavolata e un ingrato. E mi riferisco al mio rapporto con Amadeus.

L’ingrato Amadeus: parola a Lucio Presta

Non voglio parlare di Amadeus pre-2020 perché nulla ha a che fare con quello del periodo 2020-2023. Il primo Festival di Sanremo fatto insieme è risultato un capolavoro di complicità. Amadeus non sapeva neanche da dove si potesse iniziare a formulare un regolamento e ciò che ne consegue, quali fossero i diritti e i doveri del Direttore Artistico del Festival. Con Amadeus e la sua famiglia ho trascorso alcuni giorni a La Coruna, in Spagna, per scrivere interamente il regolamento che poi lui ha portato in Rai come opera sua.

In poche parole, Presta si sente derubato da Amadeus, che si sarebbe preso il merito di tutte le idee che hanno avuto insieme per costruire le edizioni del Festival più amate.

Poi lo accusa anche di non avere idea di chi fossero le donne che lo avrebbero affiancato come co-conduttrici e di non averle mai incontrate prima del Festival se non in cene tutte organizzate e pagate dallo stesso Presta. Insomma gli rinfaccia pure il conto del ristorante!

Ma fino ad ora tutto ancora filava liscio tra i due, nonostante Presta dica di aver organizzato tutto il festival e di aver addirittura firmato a nome di Amadeus delle interviste per la stampa pur di farlo contento.

Quando hanno iniziato ad andare male le cose tra i due?

A quanto pare durante Arena Suzuki 2023:

Amadeus chiese un appuntamento a me e a mio figlio in qualità di produttore di Arena Suzuki. Era Giugno 2023. Durante questo incontro Ama fece una richiesta: che gli venisse pagato dalla società la direzione artistica e che gli fossero riconosciuti il 100 per cento dei diritti della titolarità del format.

Amadeus voleva farsi quindi riconoscere tutti i meriti per lo show musicale e lì i loro rapporti si sono interrotti.

Presta dice che all’ultimo Festival di Sanremo, Amadeus gli ha chiesto di non presenziare perché lo avrebbe messo a disagio, e anzi che nessuno poteva entrare all’Ariston da nessuna redazione televisiva. Nessuno tranne sua moglie.

Nessun programma di day-time sarebbe mai dovuto entrare all’Ariston, tranne la Vita in Diretta. Nessun inviato di nessun programma sarebbe potuto entrare all’Ariston fatta eccezione della signora Giovanna Civitillo. Tutti gli altri inviati degli altri programmi devono stare fuori dall’Ariston.

Che smacco ad Amadeus! Altro che buoni rapporti con la Rai!