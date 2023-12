Giovanni Terzi e Simona Ventura sposi: la reazione dell’ex Bettarini

Nel corso dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi ha stupito tutti, chiedendo in sposa Simona Ventura in diretta televisiva, davanti a milioni di spettatori. Immediato il sì della conduttrice e concorrente del talent di Milly Carlucci, a cui ha fatto seguito la comunicazione, da parte di Terzi, della data delle nozze: 6 luglio 2024. La lieta notizia aveva fatto commuovere anche la stessa Milly Carlucci, che aveva speso due parole a riguardo con voce rotta dall’emozione.

Matrimonio Terzi-Ventura: la reazione di Stefano Bettarini

A commentare la notizia, tramite stories Instagram, è stato Stefano Bettarini, anch’esso ex concorrente di Ballando con le Stelle, nonché ex marito di Simona Ventura. In un video dove viene mostrato il momento in cui Giovanni Terzi mette l’anello al dito della conduttrice televisiva, Bettarini ha commentato con poche semplici parole: “W l’amore“. In una successiva storia, inoltre, Bettarini ha ricondiviso il momento in cui, all’interno della puntata di Ballando con le Stelle, Giovanni e Simona hanno ballato un breve lento. Nessun commento in questo caso, ma solo una piccola scritta dove è stata riportata la già citata data del matrimonio tra Terzi e Ventura, accompagnata da una foto in sovrimpressione di due fedi nuziali.

Stefano Bettarini ha quindi sostenuto la scelta di Giovanni Terzi e Simona Ventura di convolare a nozze, condividendo quella gioia espressa sulla pista da ballo nella serata di sabato 9 dicembre. In quell’occasione, a Ballando con le Stelle, c’era stata una vera e propria riunione famigliare. Giovanni Terzi, dopo la sua esibizione, aveva ricevuto un videomessaggio dalla suocera Anna, madre di Simona Ventura. La signora, qualche istante più tardi, aveva raggiunto Giovanni sulla pista e i due avevano ballato insieme per qualche secondo.

Poco dopo è stato il momento di Simona Ventura e il procedimento è stato lo stesso. Dopo il ballo, anche la conduttrice ha visto un videomessaggio di un famigliare, in questo caso inviatole dal padre Rino, che, successivamente l’ha raggiunta in pista. Proprio davanti ai genitori di Simona, Giovanni ha preso parola e le ha chiesto di sposarlo.