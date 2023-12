Terzi chiede in sposa Simona Ventura: reazione struggente, Milly ko

Emozioni a fior di pelle nella puntata di Ballando con stelle di sabato, 9 dicembre. Durante la diretta, Giovanni Terzi ha commosso tutto il pubblico in studio e a casa chiedendo a Simona Ventura di sposarlo. Ma, procediamo con ordine. Questa sera, sulla pista da ballo, c’è stata una vera e propria riunione familiare. Difatti, la puntata è iniziata con l’esibizione di Terzi, che è stato poi sorpreso con un videomessaggio pieno di parole d’affetto da parte di sua suocera Anna, madre di Simona Ventura. Poco dopo, la signora è arrivata in studio e i due hanno ballato insieme per qualche secondo.

Successivamente, è stato il turno di Simona Ventura. Prima di ballare, la conduttrice ha parlato del rapporto con la figlia Caterina, presa in affidamento quando aveva soltanto pochi mesi. Un momento molto commovente, seguito poi da un bellissimo tango argentino in coppia con Samuel Peron. Dopo aver ricevuto una serie di 10 da parte dei giudici, la Ventura è stata raggiunta dal padre Rino. Anche per lei, c’è stato un inaspettato messaggio dal papà, che l’ha portata alle lacrime con il suo “ti voglio bene”. Ebbene, a questo punto, in presenza dei genitori di Simona, Terzi è rientrato per sorprendere la sua compagna.

A centro studio, il giornalista ha preso parola e, tra le lacrime, ha detto: “Mi sono trovato benissimo con tutti voi, volevo in questo luogo dire una cosa a Simona, che mi ha cambiato la vita”. Dopodiché, ha tirato un fuori un anello e ha chiesto alla Ventura di sposarlo. Al che, anche la conduttrice ha iniziato a piangere, dicendogli immediatamente di sì e dandogli un tenero bacio. Terzi ha poi svelato anche la data delle nozze, rivelando che il matrimonio con Simona si celebrerà ufficialmente il 6 luglio del 2024.

La notizia ha colto tutti di sorpresa, arrivando a far commuovere anche la stessa Milly Carlucci. “Sono felice, è un’emozione bellissima”, ha detto la presentatrice di “Ballando con le stelle” con la voce rotta dall’emozione. Dunque, non resta che attendere alcuni mesi per il grande giorno di Simona Ventura e Giovanni Terzi.