Ventura e Terzi: “Com’è lavorare insieme a Ballando con le stelle”

Questa sera, sabato 21 ottobre, avrà inizio la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Un’edizione che si prospetta essere veramente imperdibile tra un cast stellare ed il ritorno di Selvaggia Lucarelli dietro il tavolo della giuria. Milly Carlucci è riuscita a mettere in piedi un grande show, che potrà finalmente andare in onda tra poche ore. Tra i concorrenti in gara, quest’anno, vedremo sfidarsi la coppia formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi. La conduttrice ballerà in coppia con Samuel Peron, mentre il compagno starà in pista con Giada Lini. A poche ore dal debutto, Simona e Giovanni hanno rilasciato un’intervista ai microfoni di SuperGuidaTv, per raccontare cosa si aspettano da quest’esperienza.

In questi giorni, la Ventura e il fidanzato sono impegnati nelle prove delle coreografie, motivo per il quale non hanno avuto modo di vedersi molto. Nonostante stiano lavorando nello stesso luogo, in realtà, hanno orari totalmente diversi, il che li porta ad essere separati per molte ore. “Meno male che abbiamo la stessa macchina così la dividiamo”, ha commentato Simona. “È così, noi pensavamo finalmente di poter fare una cosa insieme veramente, di poter essere 24 ore su 24 a contatto invece la bravissima Milly Carlucci ci ha separato in tutto. Se lei viene al mattino, io vengo di pomeriggio; se io arrivo di pomeriggio lei invece ha le prove la mattina. Ci aiutiamo nei trasporti”, ha poi aggiunto Giovanni.

Per quanto riguarda il ballo, Simona ha confessato di sentirsi un po’ “arrugginita“, ma di star provando una forte emozione nel poter rimettersi in gioco e vuole dare il suo meglio sulla pista da ballo. Altro discorso per Giovanni che, essendo un intellettuale, non è molto abituato a questo tipo di spettacolo. La cosa più importante per lui, però, è dimostrare come la costanza e l’impegno possono portarti a raggiungere ogni obiettivo, anche il più impensabile. E, a tal proposito, ha lodato il lavoro e la professionalità di Simona, che, nonostante sia nel mondo spettacolo da tanti anni, “è sempre lì come un generale prima delle sue truppe a ballare e imparare”.

Simona e Giovanni fanno coppia fissa dal 2018 e, insieme, sono riusciti ad instaurare una famiglia allargata con i loro 5 figli: Giovanni Terzi aveva infatti avuto da una precedente relazione Lodovico e Giulio; Simona Ventura ha avuto Niccolò e Giacomo da Stefano Bettarini, e ha poi adottato Caterina. Ma, in casa, per chi faranno il tifo i ragazzi?

“No. A casa ci sono i gruppi di ascolto dei nostri ragazzi che tifano per tutti e due. Siccome per fortuna ci sono tre voti, noi abbiamo dato l’imposizione di votare per la famiglia. Un voto lo hanno libero e posso scegliere senza dircelo. Siamo uniti in tutto da questo punto di vista”, ha svelato Giovanni. “Siamo fortunati perché abbiamo organizzato tutto in modo che i ragazzi grandi e i più piccoli siano super accuditi. Sono anche bravi perché ci fanno vivere questa avventura con grande serenità”, ha poi aggiunto la Ventura.

Dopodiché, Simona Ventura ha parlato di Selvaggia Lucarelli. In tanti si aspettano uno scontro tra le due, che, tra l’altro, hanno già lavorato insieme molti anni fa, quando la giornalista era un’opinionista all’Isola dei Famosi condotta dalla Ventura. Su possibili confronti tra le due primedonne, Simona ha risposto:

Intanto sono stata la prima a far lavorare Selvaggia in televisione quindi la conosco dal 2001, parliamo di più di vent’anni. Abbiamo già avuto i nostri scontri e i nostri litigi. Sinceramente ci conosciamo e ci stimiamo. Se dovessimo dirci qualcosa, lo diremo. Sarà molto divertente questo confronto.

Infine, ai microfoni de Il Giornale, la coppia ha anche svelato che, una volta finita l’avventura a Ballando con le stelle, ci sarà il tanto atteso matrimonio. A quanto pare, avevano già fissato la data delle nozze, ma, la chiamata di Milly Carlucci, li avrebbe portati a rimandare il tutto. “Ma quando terminerà la diciottesima edizione del programma del sabato sera di Raiuno, ogni giorno potrebbe essere quello giusto”, hanno confessato.