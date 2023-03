Simona Ventura e Giovanni Terzi, finalmente verrà celebrato il matrimonio. La coppia aveva progettato le nozze prima della pandemia, poi il Covid mandò tutto all’aria. Ci riprovarono quando il virus sembrava aver allentato la morsa. E invece arrivarono altre tragiche ondate pandemiche e i fiori d’arancio furono nuovamente fatti slittare. Adesso non ci dovrebbero essere intoppi. E dovrebbe essere la volta buona, con tutti gli scongiuri del caso. Già stabilita la data dell’evento e anche parte dei testimoni. Il giornalista e la conduttrice hanno parlato del tema nozze in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Giovanni Terzi e Simona Ventura si sposano, tutti i dettagli delle future nozze

“Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”, ha spiegato il giornalista Terzi. Insomma il giorno esatto in cui scambiarsi le promesse d’amore è stato definito, anche se i due piccioncini non hanno intenzione di rivelarlo in questo momento. Quel che invece raccontano è che il matrimonio non si svolgerà a Milano, città in cui abitano.

Terzi ha già deciso chi gli farà da testimone, la Ventura non ancora. “Per me sarà il mio amico del cuore Marco Di Terlizzi, che ha fondato con il professor Alessandro Frigiola la fondazione Bambini cardiopatici nel mondo”, ha spiegato Giovanni. “Io ne parlo con Paola (Perego, ndr). Lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio (Presta, ndr) e mi può dare dei consigli”, il commento di ‘Super Simo”.

Capitolo gelosia. “Io non penso di esserlo. Ma se mi salta la mosca al naso allora lo divento”, ha ragionato la conduttrice. Le ha fatto eco il futuro marito: “Io pure. Capisco dalle attenzioni che le riservano gli altri se c’è un interesse verso la donna meravigliosa che è”.

E gli ex? Nemmeno di loro sono gelosi? A questa domanda Terzi rifila una bordata a un amore che ebbe la compagna. Così Terzi sulla questione: “Ho un buon rapporto con tutti i suoi, sono persone simpatiche, e poi se Simona li ha amati un motivo ci sarà. Soltanto nei confronti di una persona non ho alcuna simpatia: chi le ha fatto male non può starmi simpatico”. A chi si riferisce il giornalista? Chissà… “Io con l’ex moglie, Silvia, ho un ottimo rapporto, siamo molto amiche”, la chiosa della Ventura.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, così si sono salvati a vicenda

Giovanni e Simona non smettono di ribadire di provare un sentimento forte e che si sono salvati a vicenda. Quando si sono incontrati, entrambi venivano da momenti difficili sotto diversi punti di vista. Sono riemersi assieme, cementificando ancor più l’amore che li ha uniti. “Un mese prima di conoscere Simona, è morta la mia prima moglie, la mamma di Lodovico – ha raccontato il giornalista -. Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei”. “Io mi ero finalmente liberata da una relazione, ero tornata single ed erano rimaste le macerie. In quel momento è arrivato lui”, ha chiosato la Ventura.

Giovanni Terzi e i problemi ai polmoni

Infine Giovanni ha parlato dei problemi di salute contro cui sta lottando. L’uomo deve combattere contro una dermatomiosite amiopatica, che gli ha provocato danni seri, compromettendogli quasi la metà del funzionamento dei polmoni. “Ormai il 40 per cento dei miei polmoni è compromesso: i nostri sforzi sono per evitare che peggiori”, ha concluso Terzi.