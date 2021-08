Giovanni Terzi è malato: “I polmoni stanno per morire”. Ventura, la reazione

Giovanni Terzi, con un video divulgato su Instagram, ha informato che se dovesse nuovamente infettarsi con il Covid avrebbe una percentuale alta di morire. Un filmato e una presa di posizione forte: il giornalista, fidanzato e futuro sposo di Simona Ventura, si è pronunciato in maniera molto netta in quanto ha spiegato di stare combattendo con una malattia polmonare genetica molto seria che al momento gli ha tolto il 40% della capacità dell’organo. Nel video Terzi ha parlato anche di No Vax, per cercare di sensibilizzarli e mettendo preventivamente in conto di accendere un vespaio di critiche. Cosa che puntualmente è accaduta anche se sono stati di più gli utenti che gli hanno espresso solidarietà e vicinanza, trovandosi d’accordo con lui.

“Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere posizioni. Da un anno sto cercando di curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono a -40% di capacità polmonare. Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto quanto… Perché la mia situazione è diversa. Ma per ora tutto è sotto controllo. Se io a causa di un No Vax prendessi nuovamente il Covid, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo. Non dico altro, quindi tutte le polemiche che vengono fatte, tutte le persone che vanno in giro ad odiare chi si vaccina, non hanno senso. Spero di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare”.

Della malattia, Giovanni aveva accennato qualcosa lo scorso marzo, quando fu ospite su Rai Uno di Eleonora Daniele, a Storie Italiane. All’epoca, però, non aveva voluto entrare nel dettaglio dei suoi problemi di salute.

Simona Ventura, dopo la pubblicazione del video in cui Terzi ha reso noto il suo stato di salute, ha reagito con un affettuoso e dolce “Ti amo, orgogliosa di te”. Come prima accennato, molti utenti si sono stretti attorno al giornalista e saggista. C’è però anche chi ha controbattuto, gridando al complotto. Addirittura c’è chi ha sostenuto che Giovanni sia stato pagato da qualcuno per dire ciò che ha dichiarato. Sulla questione è intervenuta Carolyn Smith, giurata di Ballando con le Stelle che da tempo combatte contro un tumore.

“Mi spiace tu abbia risposto così – ha replicato la Smith sotto al post di Giovanni -. Questa è mancanza di rispetto nei confronti di un uomo che sta lottando contro la sua patologia. Lui è come me, vogliamo vivere serenamente una situazione non tanto serena. Noi, come tanta gente, non possiamo correre un altro rischio. Noi siamo per il vaccino ma senza odiare“.

Giovanni Terzi e Simona Ventura già positivi al Covid

Sia Simona Ventura sia il suo compagno hanno già contratto il Coronavirus. La notizia del contagio è giunta lo scorso marzo: fortunatamente entrambi hanno accusato sintomi lievi e non c’è stata alcuna grave complicazione. Il tampone positivo, però, ha fatto sì che la conduttrice di Chivasso saltasse l’ospitata annunciata al Festival di Sanremo. Intervistata dal Corriere della Sera nelle scorse ore, SuperSimo ha spiegato di aver sofferto molto per non aver potuto calcare il palco dell’Ariston.