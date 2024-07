Ventura-Terzi sposi, post su nozze suscita critiche: “Anche basta!”

Oggi, sabato 6 luglio, si terranno le nozze tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Già da giorni vanno avanti i festeggiamenti, che termineranno al Grand Hotel di Rimini, location scelta per la cerimonia del matrimonio. La coppia ha già iniziato a postare alcune foto e video relative all’evento sui propri profili social. E’ stato proprio un post condiviso dalla pagina di Che Tempo Che Fa in cui sono stati taggati i due futuri sposi a scatenare diverse polemiche. Capiamo insieme per quale motivo gli utenti hanno commentato negativamente.

Il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è uno dei più attesi dell’anno. E’ difatti dal giorno della proposta, avvenuta durante una delle puntate di Ballando Con Le Stelle a cui entrambi hanno preso parte, che si parla dei suoi preparativi. La cerimonia si terrà a Rimini, città tanto amata sia da Simona che da Giovanni, e sono previsti circa 200 invitati, tra cui numerosi personaggi dello spettacolo. I festeggiamenti sono già iniziati da diversi giorni ed i video sono stati postati sui social dalla coppia. Anche la pagina ufficiale di Che Tempo Che Fa ha voluto omaggiare Simona con un post su Instagram in cui ha taggato sia lei che Giovanni.

Il post su Instagram che fa discutere

Nello specifico il profilo di Che Tempo Che fa ha pubblicato un video in cui si vedono tutti gli ingressi sulla marcia nuziale di Ventura in studio durante le puntate della trasmissione mentre Fazio ricordava che il matrimonio si sarebbe celebrato il 6 luglio. Il singolare augurio del programma a Simona e Giovanni ha però fatto discutere. In molti hanno difatti commentato negativamente il post sottolineando come la cosa stia diventando ridondante. Non sono mancati tuttavia anche i commenti di chi ha augurato il meglio alla futura coppia di sposi.

Qui di seguito riportiamo soltanto alcuni dei commenti negativi apparsi sotto il post di Che Tempo Che Fa in merito alle nozze di Ventura e Terzi:

Il matrimonio: invitati e dettagli

Tra gli invitati vip, oltre la testimone Milly Carlucci, ci dovrebbero essere Santo Versace, Alessandro Cecchi Paone, Valeria Marini, Alba Parietti, Giusy Ferreri, Eleonora Daniele, Luisa Corna, Paola Barale, Raffaella Fico, Giulia Salemi, Daniele Battaglia, Lino Banfi e moltissimi altri. Non potranno prendere parte alla cerimonia Ricky Tognazzi e Simona Izzo, i quali hanno mandato i loro auguri alla coppia attraverso un video su Instagram. A curare l’organizzazione dell’evento è stato Enzo Miccio mentre la torta nuziale sarà realizzata dal pasticciere Iginio Massari.