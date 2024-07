Guendalina Tavassi si è sposata a sorpresa: foto, abito e dettagli

Guendalina Tavassi e Federico Perna si sono sposati a gran sorpresa. E lo stupore c’è stato pure per la sposa che non si aspettava in alcun modo di convolare a nozze durante il soggiorno con il compagno alle Maldive. Il matrimonio infatti è stato celebrato nell’incantevole atollo dell’oceano Indiano. Il manager ha organizzato tutto riuscendo a tenere all’oscuro la fidanzata. I preparativi non sono stati affatto semplici, come raccontato dalla stessa Guendalina che è stata un tripudio di gioia.

“Sembrava uno scherzo e invece no, ha fatto delle cose che ho scoperto solo dopo. Dei giorni Federico spariva a Roma e mi ero anche un po’ arrabbiata… Mi ha fatto fare anche il vestito da sposa, non me lo ha dato prima perché altrimenti ovviamente lo sgamavo”. Così l’ex gieffina in una serie di Storie Instagram nello svelare che si è sposata alle Maldive. Perna ha anche fatto trovare l’abito da sposa alla sua dolce metà: un vestito bianco con trasparenze, perfetto per il clima esotico.

Naturalmente si dovrebbe trattare di un rito simbolico che non ha valore in Italia, ma da oggi i due piccioncini si chiameranno marito e moglie. E magari, chissà, tra non molto si scambieranno le promesse eterne anche nel Bel Paese.

Guendalina e Federico, un amore travolgente

Guendalina, 38 anni, e Federico, 29, hanno iniziato a frequentarsi circa due anni fa. Un amore travolgente e intenso. La Tavassi ha conosciuto Perna al ristorante da lui stesso gestito. Da cosa è nata cosa ed è scoccata la scintilla. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha ritrovato con il manager il sorriso. Era reduce da un divorzio complicatissimo con l’ex marito Umberto D’Aponte, accusato di violenza domestica (l’uomo è anche stato in carcere).

La Tavassi ha 3 figli, due femmine e un maschio. La primogenita, Gaia, l’ha avuta quando era giovanissima, a 17 anni: è nata dalla relazione con Remo Nicolini. Nel 2022 la ragazza ha partecipato a Miss Italia raggiungendo la semifinale. Nel 2013 Guendalina ha sposato l’imprenditore campano Umberto D’Aponte con il quale ha avuto altri due frutti d’amore: Chloe, venuta alla luce nel 2013, e Salvatore, accolto nel 2016.

Nel 2021 la coppia si è separata. Dopodiché La Tavassi ha rivolto gravissime accuse all’ex marito, sostenendo di essere stata maltrattata e picchiata ripetutamente. A riprova di ciò ci sono delle foto della donna reperibili in rete in cui la si vede con ecchimosi e lividi in faccia. Da febbraio a maggio 2022 Umberto d’Aponte è stato in prigione. Dopo essersi lasciata alle spalle il primo matrimonio, la 38enne romana ha conosciuto Federico Perna.