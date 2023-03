Guendalina Tavassi sfrenata e insaziabile sotto le lenzuola. La sorella minore di Edoardo ha confidato a Le Iene alcuni dettagli sulla sua sfera più intima e privata. Nel programma di Italia Uno l’influencer, ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi, si è lasciata intervistare insieme al fidanzato Federico Perna, con il quale fa coppia fissa da quasi due anni.

Una relazione importante, nata dopo la fine del lungo matrimonio tra Guendalina e l’imprenditore campano Umberto D’Aponte, padre dei suoi figli più piccoli Cloe e Salvatore (da un legame di gioventù è invece nata la primogenita Gaia, che oggi ha diciotto anni).

Quante volte al giorno Guendalina Tavassi fa sesso con il fidanzato

A Le Iene Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna hanno ammesso di avere una vita sessuale molto attiva. Il giovane, che non fa parte del mondo dello spettacolo ma lavora come manager nel settore della ristorazione, ha fatto sapere nella trasmissione di Davide Parenti:

“Guendalina è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta”

Quante volte al giorno Guendalina Tavassi fa l’amore con il suo Federico Perna? Ben quattro volte! Per la 37enne il sesso è molto importante e non ha paura a parlarne in tv. Insomma, altro che tabù…

La vita privata di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi e Federico Perna si amano dall’estate 2021. I due si sono conosciuti grazie al lavoro di lui, che gestisce alcuni locali a Roma che servono sushi e cibo esotico. “Ci conoscevamo di vista, quando si è lasciata ha iniziato a venire al mio ristorante e… da cosa nasce cosa. Veniva tutti i giorni per pranzo. All’inizio portava via il cibo, poi ha iniziato a rimanere là. Ogni tanto le facevo compagnia, anche se all’inizio ero più concentrato sul lavoro”, ha raccontato Federico qualche tempo fa in un’intervista. Un amore, dunque, inaspettato quanto bello e travolgente.

Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi è molto più giovane dell’ex gieffina: classe 1995, ha attualmente 28 anni. Al contrario di Guenda non è mai stato sposato e non ha figli. In più non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia con la Tavassi che ha alle spalle una vita decisamente più turbolenta (segnata da diversi traumi come la separazione dei genitori e la battaglia legale con l’ex marito Umberto).

Federico Perna è un grande appassionato di sport, calcio in particolare, e di cibo. È un tifoso sfegatato della Roma. Convive nella Capitale con Guendalina e i suoi due bambini.