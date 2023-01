Guendalina Tavassi in ospedale in codice rosso: cosa è successo

Attimi di paura per Guendalina Tavassi: l’ex gieffina ha pubblicato uno scatto in ospedale con la didascalia “Dal parrucchiere all’ospedale è un attimo”, allarmando subito i suoi followers. Poche ore prima, infatti, la sorella del gieffino vip Edoardo aveva pubblicato diversi video insieme alla sua compagna d’avventura all’Isola dei famosi, Carmen Di Pietro. Le due erano intente a farsi fare una piega ai capelli in un noto salone di Roma. Nel giro di pochi minuti, lo scenario delle sue storie di Instagram è cambiato radicalmente ed è apparsa la foto di Guendalina dove la si vede distesa su un lettino d’ospedale attaccata ad una flebo.

Non è la prima volta che l’influencer si mostra in condizioni fisiche non favorevoli. In passato, la 37enne è comparsa già sui suoi profili social con il viso tumefatto e un occhio nero a seguito di una violenta aggressione da parte dell’ex marito e padre dei suoi due figli più piccoli, Umberto D’Aponte. Inoltre, un anno fa lei e il suo attuale compagno, Federico Perna, sono stati nuovamente attaccati fisicamente dal napoletano. Questo ennesimo atto di violenza ha portato Umberto a passare mesi nel carcere di Rebibbia, fino alla sua uscita lo scorso maggio.

Proprio per questo, i seguaci della Tavassi hanno subito pensato a una nuovo attacco da parte dell’imprenditore. Guendalina, allora, ha voluto rassicurare i suoi followers spiegando bene cosa è successo: “Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo“. “Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita”, ha aggiunto l’ex naufraga.

“Adesso magno e mi riprendo. Ora mi ordino un bel panino al Mc” ha concluso poi con ironia. Niente di grave quindi per la romana, che ha colto l’occasione per lanciare una simpatica frecciatina: “Ragazzi sono ancora qui. Nonostante le maledizioni sono ancora qui.”

Guendalina Tavassi tifa per gli “Incorvassi”

Guendalina Tavassi è da molti considerata “la regina del Grande Fratello“. La sua partecipazione nel lontano 2011 è rimasta nel cuori dei fan del reality, ma oggi a vivere nella casa più spiata d’Italia è un altro Tavassi, ovvero il fratello maggiore Edoardo.

Edoardo Tavassi ha varcato la famosa porta rossa lo scorso novembre e da allora ha conquistato il pubblico del programma di Canale 5. Con la sua simpatia ha portato divertimento e freschezza all’interno della casa, ma ha anche appassionato i telespettatori grazie alla storia d’amore con Micol Incorvaia. I due vivono da mesi una frequentazione piena di alti e bassi che ha conquistato parecchi fans che hanno chiamato la neo coppia gli “Incorvassi”.

Ma cosa pensa Guendalina di questa nuova sfaccettatura del fratello maggiore? Ebbene, l’ex imitatrice di “Tale e Quale” tifa per questa relazione. Ha infatti confessato di non aver mai visto Edoardo comportarsi in maniera così dolce con una donna. “Li vedo proprio bene, tipo me e Federico”, ha dichiarato a “Verissimo” riferendosi alla sua attuale storia d’amore. “Guenda” sembra vedere nella sorella minore di Clizia Incorvaia la donna ideale per il fratello e di questo ne è molto felice.