Guendalina Tavassi, violenta aggressione al fidanzato: i fatti, ora parla lei

Non c’è pace per l’ex gieffina e per il suo nuovo compagno: da una prima ricostruzione dei fatti ci sarebbe di mezzo l’ex Umberto

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico sono stati aggrediti e la notizia sta facendo il giro del Web in queste ore. Una prima ricostruzione dei fatti è stata fornita da Sorgeveritas, che ha tirato in ballo anche Umberto D’Aponte, l’ex di Guendalina. Tra i due i rapporti sono molto tesi dopo la separazione e questo sarebbe solo l’ennesimo scontro fra loro. I fatti sarebbero avvenuti all’uscita dalla scuola dei loro figli, Chloe e Salvatore, che in un primo momento sembravano essere presenti all’aggressione. Poi è arrivata una rettifica e pare che i bambini siano sopraggiunti in un secondo momento.

Ci sarebbe stata una violenta aggressione al fidanzato di Guendalina, mentre stava aspettando in macchina. I due si erano recati alla scuola dei bambini all’uscita, ma pare ci fosse anche Umberto oggi e non da solo. Stando alle testimonianze dei presenti, l’uomo che era insieme a Umberto si sarebbe avvicinato alla macchina e avrebbe aperto lo sportello, rivolgendosi non carinamente a Federico. Si parla persino di un orecchio morso, dalle foto fornite si vede di sicuro un occhio tumefatto del nuovo compagno della Tavassi. Ci sarebbero anche dei video girati della scena, ma al momento non sono stati diffusi.

L’aggressione al fidanzato di Guendalina Tavassi insomma è stata attribuita al momento all’ex Umberto. Se fosse così, sarebbe l’ennesimo caso in cui si parla di aggressione a Guendalina da parte dell’ex, anzi è successo già diverse volte. Oggi avrebbe avuto la peggio Federico. In tutto ciò, pare che D’Aponte abbia un obbligo restrittivo di stare a distanza di almeno 500 metri da Guendalina. Distanza che non sarebbe stata rispettata, se questa ricostruzione dei fatti venisse accertata.

I fatti sarebbero avvenuti ieri perché si parla anche di un giorno di ospedale per Federico Perna, che sarebbe stato dimesso quindi in queste ore. Inoltre si parla anche della possibilità che Umberto si trovi in stato di fermo. La notizia non è stata confermata in ogni dettagli dai diretti interessati. Sui profili Instagram dei tre diretti interessati c’è stato assoluto silenzio fino a poco fa. Stasera Guendalina è intervenuta sull’aggressione al fidanzato con queste poche parole: “Ragazzi sto leggendo i vostri messaggi e vi ringrazio, Fede si sta riprendendo. Purtroppo non c’è mai fine al peggio. Torno presto”.