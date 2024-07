Gigi D’Alessio e Denise di nuovo genitori: è nata Ginevra

Il cantautore napoletano è diventato papà per la sesta volta. In casa D’Alessio, questa volta, è stato appeso un bel fiocco rosa: è infatti nata Ginevra, il secondo frutto della storia d’amore di D’Alessio con Denise Esposito. Pochi minuti fa, è stato lo stesso Gigi D’Alessio a dare il lieto annuncio ai suoi fans tramite un post sulla sua pagina di Instagram. In pochissimo tempo il post è stato letteralmente sommerso da una montagna di commenti di auguri sia da parte di colleghi del mondo dello spettacolo che dai fans del celebre cantautore.

Ginevra è la secondogenita di Denise Esposito che, soli due anni fa aveva dato alla luce il quinto figlio di D’Alessio, Francesco. Oltre a Ginevra e Francesco, Gigi D’Alessio è anche papà di: Claudio, Ilaria e Luca (in arte Lda), avuti dall’ex moglie Carmela Barbato, e Andrea che invece nacque in seguito alla relazione con Anna Tatangelo.

L’annuncio su Instagram e gli auguri

“Benvenuta Ginevra”, sono le poche e semplici parole che sottintendono la grande emozione con la quale Gigi D’Alessio ha comunicato ai suoi fans di essere diventato papà per la sesta volta. Stando a quanto si legge dall’immagine postata dal cantautore, che riporta il classico cartellino con i dati anagrafici e le informazioni cliniche della neonata che viene normalmente apposto alla culla, Ginevra è venuta al mondo oggi, 7 luglio, alle ore 12:09.

Come anticipato, sono tantissimi i commenti che si sono riversati sotto al post di annuncio del neo-papà e uno dei primi a esprimere gioia per l’arrivo di Ginevra è stato proprio il fratello maggiore Claudio, il primogenito di Gigi D’Alessio. Tra gli altri che hanno espresso felicità per la nuova arrivata nella famiglia D’Alessio-Esposito ci sono stati anche Stash dei The Kolors, che ha bonariamente sottolineato come lui la bambina condivideranno lo stesso giorno del compleanno, Alessandra Amoroso e Carmen Russo.

Il significato del nome Ginevra

Il nome scelto da Gigi D’Alessio e dalla sua compagna per la nuova arrivata in famiglia è molto particolare e, soprattutto nell’ultimo periodo, sta riscuotendo molto successo. Il significato che si cela dietro questo nome molto elegante e dal suono dolce è legato al termine gallese Gwenhwyfar, che significa letteralmente “spirito puro” o “elfo splendente”.