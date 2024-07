De Lellis e Tony, rumor: lite furiosa alle nozze Rodriguez-Moser

Sembra proprio che tra Giulia De Lellis e Tony Effe sia in corso un intenso flirt. L’ultima notizia riportata da Deianira Marzano sui propri social ci racconta addirittura di una bella litigata tra i due. Durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Giulia De Lellis ha fatto una piazzata al cantante romano perché si è appartato a fumare una sigaretta con un’altra ragazza. Addirittura si dice che la De Lellis abbia fatto una scenata da pazza. Conoscendo il carattere fumantino di Giulia, la cosa non ci stupisce affatto.

Ieri si raccontava del fatto che lei si fosse seduta a tavola lontano da Tony per evitare momenti imbarazzanti. D’altronde al matrimonio era presente anche Damante. Poi nelle ultime storie Instagram compare Giulia con indosso proprio la giacca del cantante. La dinamica della serata non è molto chiara ma sicuramente Giulia e Tony hanno passato del tempo assieme. Alcuni presenti hanno raccontato che i due sembravano essere molto complici. Che ci sia qualcosa tra i due lo testimonia anche una canzone di Elisa.

Tony Effe e Giulia De Lellis: storia fake o reale divertimento?

Infatti durante il matrimonio tra Cecilia e Ignazio, Giulia è stata pizzicata a cantare una canzone di Elisa (vedi anche Tony Effe stuzzica Giulia De Lellis: la dedica social sospetta.). Qualche ora dopo, sulle sue storie, Tony Effe si è mostrato mentre cantava proprio la stessa canzone di Elisa. Coincidenza? Noi proprio non possiamo crederlo. Infatti entrambi stanno giocando tantissimo su questa storia. Non sappiamo se per puro divertimento o se fa comodo ad entrambi. C’è chi sostiene che questo gossip sia studiato a tavolino per creare hype.

Certo è che Giulia De Lellis si è lasciata con il rampollo Beretta proprio perché lui non voleva impegnarsi. Tony Effe è giovane e ha avuto successo da poco tempo. Sta vivendo un momento d’oro ed è circondato da tantissime ragazze. Se Giulia ha intenzione di costruirsi una famiglia forse ha scelto la persona sbagliata. Ma si sa! Al cuor non si comanda.